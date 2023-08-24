القائم بأعمال رئيس جامعة دمياط يتفقد الحرم الجامعى والكليات.. التفاصيل

دمياط معتز الشربيني

أجرى اليوم الخميس الدكتور حمدان ربيع القائم بعمل رئيس جامعة دمياط ، جولة تفقدية داخل حرم الجامعة، وذلك لمتابعة مدى جاهزية الجامعة لبدء العام الدراسى الجديد، بمرافقة الدكتور وائل فاروق الطيبانى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد الزهيري أمين عام الجامعة، ومدير عام الإدارة الهندسية.

يأتي ذلك في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لجميع قطاعات الجامعة ؛ للوقوف على مدى جاهزية جميع القطاعات لبدء العام الدراسي الجديد 2023 - 2024م.

وخلال الجولة قام رئيس الجامعة بتفقد مبانى الكليات ومداخل الجامعة ومبنى الإدارة العامة، ومبانى القاعات الدراسية.

ووجه رئيس الجامعة ، خلال الجولة، بضرورة مراجعة كافة المنشآت للتأكد من جاهزيتها، ورفع أية مخلفات، واتباع كافة معايير السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية لضمان واستدامة جميع المنشآت والمرافق والأجهزة، لتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب وتوفير الاحتياجات التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية بانتظام.