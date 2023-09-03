ثمنه 30 مليون دولار.. التحقيق فى حريق أغرق يختا فاخرا بسيدنى

وكالات

باشرت السلطات الأسترالية تحقيقاتها لكشف أسباب الحريق الذي أدى إلى غرق يخت فاخر تصل قيمته إلى 30 مليون دولار، في سيدني.

وحسب موقع الحرة، قالت الشرطة إنه تم استدعاء أطقم الطوارئ لإخماد حريق في الرصيف على طريق كلارك في وولويتش على شاطئ سيدني، بعد الساعة الثامنة مساء من يوم السبت، غير أنه تم العثور على يخت "أنديامو" المملوك لرجل الأعمال الأسترالي البريطاني، مايكل هنتز، غارقا بالكامل.

وعملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق، لكن السفينة دمرت ولم يتبق سوى حطام يطفو على سطح الماء، صباح الأحد.

وبحسب وسائل إعلام محلية، لم يكن هناك أحد على متن اليخت عندما اندلع الحريق، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

وأفادت بأن مهمة إطفاء النيران التي كانت مندلعة على اليخت الممتلئ بأكثر من 4 آلاف لتر من الديزل، مثلت "خطرًا محتملا وسببت قلقًا مستمرًا لطواقم الإطفاء".

وفتحت قيادة المنطقة البحرية التابعة للأمن الأسترالي تحقيقا لمعرفة أسباب الحريق الذي اندلع اليخت الذي يبلغ طوله 59 مترا.

وكان "أنديامو" يختا فاخرا تم بناؤه عام 2009 في إيطاليا. ويمكن أن يقل عشرات الضيوف مع طاقم مكون من 15 فردا.