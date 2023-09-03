تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 .. كليات ومعاهد تقبل طلاب علمى وأدبى

كتب محمد صبحى

كشف موقع التنسيق عن قواعد وشروط قبول الطلاب المصريين الحاصلين على الثانوية الأزهرية بكليات الجامعة عام 2023 / 2024 ، موضحا أنه بالنسبة للطلاب الحاصلون على الشهادة الثانوية الأزهرية عام 2023، تقبل عن طريق شبكة المعلومات الدولية ويكون قبولهم وفقا لرغباتهم والمجموع الكلي لدرجاتهم في الشهادة الثانوية الأزهرية في حدود الشروط المقررة للقبول بالكليات وفي حدود الأماكن المتاحة في كل منها وعلى أن يكون التوزيع الجغرافي بها طبقا لما يلي

القسم الأدبي / القسم العلمي

1- كليات يتم القبول بها طبقا للتوزيع الجغرافي وفقا لما يلي :

أ‌- منطقة القاهرة :

يقبل الطلاب الناجحون من معاهد محافظات ( القاهرة - القليوبية - السويس – الجيزة - الفيوم - بني سويف - البحر الأحمر - شمال سيناء - جنوب سيناء) وذلك بالكليات والشُعب الموضحة بعد :

كليات وأقسام وشُعب القسم الأدبى:

أصول الدين بالقاهرة تخصص عام انتظــام 001

اللغة العربية بالقاهرة تخصص عام انتظــام 002

اللغات والترجمة بالقاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الأوردية انتظــام 004

الدعوة الإسلامية بالقاهرة تخصص عام انتظــام 005

الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة تخصص عام انتظــام 006

التجارة بنين بالقاهرة تخصص عام انتظــام 007

التربية بالقاهرة تخصص عام انتظــام 008

اللغات والترجمة بالقاهرة تخصص عام انتظــام 009

القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا تخصص عام انتظام 037

اللغة العربية بالقاهرة شعبة التاريخ والحضارة انتظــام 080

الاعلام بنين بالقاهرة انتظــام 081

اللغات والترجمة بالقاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية انتظــام 085

اللغات والترجمة بالقاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية انتظــام 086

اللغات والترجمة بالقاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية انتظــام 087

اللغات والترجمة بالقاهرة شعبة الترجمة الفورية إنجليزى انتظــام 088

التربية بالقاهرة شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظــام 089

التربية بالقاهرة شعبة الخدمة الاجتماعية انتظــام 090

التربية الرياضية بنين بالقاهرة انتظــام 103

اللغات والترجمة بالقاهرة شعبة دراسات إسلامية لغات إفريقية انتظــام 106

اللغات والترجمة بالقاهرة شعبة اللغة الإنجليزية وآدابها انتظــام 107

التربية بالقاهرة شعبة التربية الفنية انتظــام 108

شريعة وقانون بالقاهرة شعبة شريعة وقانون باللغة الأجنبية انتظــام (بمصروفات) 114

شريعة وقانون بالقاهرة قسم الشريعة والقانون انتظــام 115

شريعة وقانون بالقاهرة قسم الشريعة الإسلامية انتظــام 116

الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة تخصص عام انتســاب 130

أصول الدين بالقاهرة تخصص عام انتســاب 131

اللغة العربية بالقاهرة تخصص عام انتســاب 142

التجارة بنين بالقاهرة تخصص عام انتســاب 149

التجارة بنين بالقاهرة شعبة التجارة باللغة الإنجليزية انتظــام (بمصروفات) 150

شريعة وقانون بالقاهرة قسم الشريعة والقانون انتســاب 204

شريعة وقانون بالقاهرة قسم الشريعة الإسلامية انتســاب 205

اللغة العربية بالقاهرة شعبة التاريخ والحضارة انتســاب 214

التربية بالقاهرة شعبة التربية الخاصة انتظام 985

الدراسات الإسلامية والعربية بنين دمياط شعبة أصول الدين انتســاب 153

الدراسات الإسلامية والعربية بنين دمياط شعبة الشريعه الإسلاميه انتســاب 154

الدراسات الإسلامية والعربية بنين دمياط شعبة اللغه العربيه انتســاب 155

الدراسات الإسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة أصول الدين انتســاب 156

الدراسات الإسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة الشريعة الإسلامية انتســاب 157

الدراسات الإسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة اللغة العربية انتســاب 158

الدراسات الإسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة أصول الدين انتســاب 159

الدراسات الإسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة الشريعة الإسلامية انتســاب 160

الدراسات الإسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة اللغة العربية انتســاب 161

الدراسات الإسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة أصول الدين انتظــام 281

الدراسات الإسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة الشريعة الإسلامية انتظــام 282

الدراسات الإسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة اللغة العربية انتظــام 283

الدراسات الإسلامية والعربية بنين دمياط شعبة أصول الدين انتظــام 401

الدراسات الإسلامية والعربية بنين دمياط شعبة الشريعه الإسلاميه انتظــام 402

الدراسات الإسلامية والعربية بنين دمياط شعبة اللغه العربيه انتظــام 403

الدراسات الإسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة اصول الدين انتظــام 931

الدراسات الإسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة الشريعة الإسلامية انتظــام 932

الدراسات الإسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة اللغة العربية انتظــام 933

معهد نظم المعلومات الادارية بكلية التجارة بنين بالقاهرة بمصروفات 038

معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بالقاهرة بمصروفات 039

التربية بنين بالقاهرة شعبة التعليم الاساسي انتظام 060

-الطلاب الحاصلون على الثانويه الازهريه شعبه العلوم الاسلاميه يتم الحاقهم بالكليات الاتيه والكائنة بالقاهرة وهى :

أصول الدين – اللغه العربيه – الشريعه والقانون- الدعوه الإسلاميه-الدراسات الإسلاميه والعربيه

وفي حالة رغبة الطالب الالتحاق بكلية اخري خلاف هذه الكليات يتم الترشيح طبقا للتوزيع الجغرافي ويعامل معاملة الطالب الحاصل علي الثانوية الازهرية القسم الادبي

كليات وأقسام وشُعب القسم العلمى:

اصول الدين القاهرة تخصص عام انتظــام 001

اللغة العربية القاهرة تخصص عام انتظــام 002

طب الاسنان بنين باسيوط تخصص عام انتظــام 003

اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الاسلامية باللغة الاوردية انتظــام 004

الدعوة الاسلامية القاهرة تخصص عام انتظــام 005

الدراسات الاسلامية والعربية بنين القاهرة تخصص عام انتظــام 006

التجارة بنين بالقاهرة تخصص عام انتظــام 007

التربية بالقاهرة تخصص عام انتظــام 008

اللغات والترجمة القاهرة تخصص عام انتظــام 009

الطب للبنين بالقاهرة تخصص عام انتظــام 010

طب الاسنان بنين بالقاهرة تخصص عام انتظــام 011

الصيدلة للبنين بالقاهرة تخصص عام انتظــام 012

العلوم للبنين بالقاهرة تخصص عام انتظــام 014

الزراعة بنين بالقاهرة تخصص عام انتظــام 015

الهندسة بنين بالقاهرة تخصص عام انتظــام 016

الطب بنين دمياط تخصص عام انتظــام 019

الهندسة بنين قنا تخصص عام انتظــام 023

القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا تخصص عام انتظام 037

الطب بنين اسيوط تخصص عام انتظــام 045

العلوم بنين اسيوط تخصص عام انتظــام 046

الصيدلة بنين اسيوط تخصص عام انتظــام 047

الهندسة الزراعية بالقاهرة انتظــام 055

الزراعة بنين اسيوط تخصص عام انتظــام 074

اللغة العربية القاهرة شعبة التاريخ والحضارة انتظــام 080

الاعلام بنين بالقاهرة انتظــام 081

اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الاسلامية باللغة الانجليزية انتظــام 085

اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الاسلامية باللغة الفرنسية انتظــام 086

اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الاسلامية باللغة الالمانية انتظــام 087

اللغات والترجمة القاهرة شعبة الترجمة الفورية انجليزى انتظــام 088

التربية بالقاهرة شعبة المكتبات و المعلومات و تكنولوجيا التعليم انتظــام 089

التربية الرياضية بنين القاهرة انتظــام 103

اللغات والترجمة القاهرة شعبة دراسات اسلامية لغات افريقية انتظــام 106

اللغات والترجمة القاهرة شعبة اللغة الانجليزية وادابها انتظــام 107

التربية بالقاهرة شعبة التربية الفنية انتظــام 108

شريعة وقانون القاهرة شعبة شريعة وقانون باللغة الاجنبية انتظــام(بمصروفات) 114

شريعة وقانون القاهرة قسم الشريعة والقانون انتظــام 115

شريعة وقانون القاهرة قسم الشريعة الاسلامية انتظــام 116

الدراسات الاسلامية والعربية بنين القاهرة تخصص عام انتســاب 130

اصول الدين القاهرة تخصص عام انتســاب 131

اللغة العربية القاهرة تخصص عام انتســاب 142

التجارة بنين بالقاهرة تخصص عام انتســاب 149

التجارة بنين بالقاهرة شعبة التجارة باللغة الانجليزية انتظــام(بمصروفات) 150

شريعة وقانون القاهرة قسم الشريعة والقانون انتســاب 204

شريعة وقانون القاهرة قسم الشريعة الاسلامية انتســاب 205

اللغة العربية القاهرة شعبة التاريخ والحضارة انتســاب 214

الزراعة بالقاهرة فصول السادات بالمنوفية 961

التربية بالقاهرة شعبة الخدمة الاجتماعية انتظام 090

التربية بالقاهرة شعبة التربية الخاصة انتظام 985

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دمياط شعبة اصول الدين انتســاب 153

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دمياط شعبة الشريعه الاسلاميه انتســاب 154

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دمياط شعبة اللغه العربيه انتســاب 155

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة اصول الدين انتســاب 156

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة الشريعة الاسلامية انتســاب 157

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة اللغة العربية انتســاب 158

الدراسات الاسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة اصول الدين انتســاب 159

الدراسات الاسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة الشريعة الاسلامية انتســاب 160

الدراسات الاسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة اللغة العربية انتســاب 161

الدراسات الاسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة اصول الدين انتظــام 281

الدراسات الاسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة الشريعة الاسلامية انتظــام 282

الدراسات الاسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة اللغة العربية انتظــام 283

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دمياط شعبة اصول الدين انتظــام 401

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دمياط شعبة الشريعه الاسلاميه انتظــام 402

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دمياط شعبة اللغه العربيه انتظــام 403

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة اصول الدين انتظــام 931

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة الشريعة الاسلامية انتظــام 932

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة اللغة العربية انتظــام 933

معهد اعداد فني المختبرات بكلية العلوم بنين بالقاهرة بمصروفات 989

معهد اعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم بنين بالقاهرة بمصروفات 991

معهد اعداد فني المختبرات بكلية العلوم بنين بأسيوط بمصروفات 992

معهد اعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم بنين بأسيوط بمصروفات 994

معهد نظم المعلومات الادارية بكلية التجارة بنين بالقاهرة بمصروفات 038

معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بالقاهرة بمصروفات 039

كلية الهندسة الزراعية بنين بالقاهرة فصول اسيوط تخصص عام انتظــام 094

كلية التربية بنين بالقاهرة شعبة التعليم الاساسي انتظام 060

المعهد الفني الصحي للتسجيل الطبي والاحصاء بكلية العلوم بنين بالقاهرة بمصروفات 990

المعهد الفني الصحي للتسجيل الطبي والاحصاء بكلية العلوم بنين باسيوط بمصروفات 993

ملحوظة:- تشمل منطقتا القاهرة والوجه القبلى محافظة البحر الأحمر ويختار الطالب كليات المنطقة التى يراها قريبة من محل إقامته كما تشمل منطقتا القاهرة والوجه البحرى محافظتى شمال سيناء وجنوب سيناء ويختار الطالب كليات المنطقة التى يراها قريبة من محل إقامته - مع مراعاة ان تكون الاولوية عند الترشيح تبعا للتوزيع الجغرافي.