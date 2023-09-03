تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 .. كليات ومعاهد تقبل طلاب علمى وأدبى

كشف موقع التنسيق عن قواعد وشروط قبول الطلاب المصريين الحاصلين على الثانوية الأزهرية بكليات الجامعة عام 2023 / 2024 ، موضحا أنه بالنسبة للطلاب الحاصلون على الشهادة الثانوية الأزهرية عام 2023، تقبل عن طريق شبكة المعلومات الدولية ويكون قبولهم وفقا لرغباتهم والمجموع الكلي لدرجاتهم في الشهادة الثانوية الأزهرية في حدود الشروط المقررة للقبول بالكليات وفي حدود الأماكن المتاحة في كل منها وعلى أن يكون التوزيع الجغرافي بها طبقا لما يلي
القسم الأدبي / القسم العلمي
1- كليات يتم القبول بها طبقا للتوزيع الجغرافي وفقا لما يلي :
أ- منطقة القاهرة :
يقبل الطلاب الناجحون من معاهد محافظات ( القاهرة - القليوبية - السويس – الجيزة - الفيوم - بني سويف - البحر الأحمر - شمال سيناء - جنوب سيناء) وذلك بالكليات والشُعب الموضحة بعد :
كليات وأقسام وشُعب القسم الأدبى:
أصول الدين بالقاهرة تخصص عام انتظــام 001
اللغة العربية بالقاهرة تخصص عام انتظــام 002
اللغات والترجمة بالقاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الأوردية انتظــام 004
الدعوة الإسلامية بالقاهرة تخصص عام انتظــام 005
الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة تخصص عام انتظــام 006
التجارة بنين بالقاهرة تخصص عام انتظــام 007
التربية بالقاهرة تخصص عام انتظــام 008
اللغات والترجمة بالقاهرة تخصص عام انتظــام 009
القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا تخصص عام انتظام 037
اللغة العربية بالقاهرة شعبة التاريخ والحضارة انتظــام 080
الاعلام بنين بالقاهرة انتظــام 081
اللغات والترجمة بالقاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية انتظــام 085
اللغات والترجمة بالقاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية انتظــام 086
اللغات والترجمة بالقاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية انتظــام 087
اللغات والترجمة بالقاهرة شعبة الترجمة الفورية إنجليزى انتظــام 088
التربية بالقاهرة شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظــام 089
التربية بالقاهرة شعبة الخدمة الاجتماعية انتظــام 090
التربية الرياضية بنين بالقاهرة انتظــام 103
اللغات والترجمة بالقاهرة شعبة دراسات إسلامية لغات إفريقية انتظــام 106
اللغات والترجمة بالقاهرة شعبة اللغة الإنجليزية وآدابها انتظــام 107
التربية بالقاهرة شعبة التربية الفنية انتظــام 108
شريعة وقانون بالقاهرة شعبة شريعة وقانون باللغة الأجنبية انتظــام (بمصروفات) 114
شريعة وقانون بالقاهرة قسم الشريعة والقانون انتظــام 115
شريعة وقانون بالقاهرة قسم الشريعة الإسلامية انتظــام 116
الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة تخصص عام انتســاب 130
أصول الدين بالقاهرة تخصص عام انتســاب 131
اللغة العربية بالقاهرة تخصص عام انتســاب 142
التجارة بنين بالقاهرة تخصص عام انتســاب 149
التجارة بنين بالقاهرة شعبة التجارة باللغة الإنجليزية انتظــام (بمصروفات) 150
شريعة وقانون بالقاهرة قسم الشريعة والقانون انتســاب 204
شريعة وقانون بالقاهرة قسم الشريعة الإسلامية انتســاب 205
اللغة العربية بالقاهرة شعبة التاريخ والحضارة انتســاب 214
التربية بالقاهرة شعبة التربية الخاصة انتظام 985
الدراسات الإسلامية والعربية بنين دمياط شعبة أصول الدين انتســاب 153
الدراسات الإسلامية والعربية بنين دمياط شعبة الشريعه الإسلاميه انتســاب 154
الدراسات الإسلامية والعربية بنين دمياط شعبة اللغه العربيه انتســاب 155
الدراسات الإسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة أصول الدين انتســاب 156
الدراسات الإسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة الشريعة الإسلامية انتســاب 157
الدراسات الإسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة اللغة العربية انتســاب 158
الدراسات الإسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة أصول الدين انتســاب 159
الدراسات الإسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة الشريعة الإسلامية انتســاب 160
الدراسات الإسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة اللغة العربية انتســاب 161
الدراسات الإسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة أصول الدين انتظــام 281
الدراسات الإسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة الشريعة الإسلامية انتظــام 282
الدراسات الإسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة اللغة العربية انتظــام 283
الدراسات الإسلامية والعربية بنين دمياط شعبة أصول الدين انتظــام 401
الدراسات الإسلامية والعربية بنين دمياط شعبة الشريعه الإسلاميه انتظــام 402
الدراسات الإسلامية والعربية بنين دمياط شعبة اللغه العربيه انتظــام 403
الدراسات الإسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة اصول الدين انتظــام 931
الدراسات الإسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة الشريعة الإسلامية انتظــام 932
الدراسات الإسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة اللغة العربية انتظــام 933
معهد نظم المعلومات الادارية بكلية التجارة بنين بالقاهرة بمصروفات 038
معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بالقاهرة بمصروفات 039
التربية بنين بالقاهرة شعبة التعليم الاساسي انتظام 060
-الطلاب الحاصلون على الثانويه الازهريه شعبه العلوم الاسلاميه يتم الحاقهم بالكليات الاتيه والكائنة بالقاهرة وهى :
أصول الدين – اللغه العربيه – الشريعه والقانون- الدعوه الإسلاميه-الدراسات الإسلاميه والعربيه
وفي حالة رغبة الطالب الالتحاق بكلية اخري خلاف هذه الكليات يتم الترشيح طبقا للتوزيع الجغرافي ويعامل معاملة الطالب الحاصل علي الثانوية الازهرية القسم الادبي
كليات وأقسام وشُعب القسم العلمى:
اصول الدين القاهرة تخصص عام انتظــام 001
اللغة العربية القاهرة تخصص عام انتظــام 002
طب الاسنان بنين باسيوط تخصص عام انتظــام 003
اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الاسلامية باللغة الاوردية انتظــام 004
الدعوة الاسلامية القاهرة تخصص عام انتظــام 005
الدراسات الاسلامية والعربية بنين القاهرة تخصص عام انتظــام 006
التجارة بنين بالقاهرة تخصص عام انتظــام 007
التربية بالقاهرة تخصص عام انتظــام 008
اللغات والترجمة القاهرة تخصص عام انتظــام 009
الطب للبنين بالقاهرة تخصص عام انتظــام 010
طب الاسنان بنين بالقاهرة تخصص عام انتظــام 011
الصيدلة للبنين بالقاهرة تخصص عام انتظــام 012
العلوم للبنين بالقاهرة تخصص عام انتظــام 014
الزراعة بنين بالقاهرة تخصص عام انتظــام 015
الهندسة بنين بالقاهرة تخصص عام انتظــام 016
الطب بنين دمياط تخصص عام انتظــام 019
الهندسة بنين قنا تخصص عام انتظــام 023
القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا تخصص عام انتظام 037
الطب بنين اسيوط تخصص عام انتظــام 045
العلوم بنين اسيوط تخصص عام انتظــام 046
الصيدلة بنين اسيوط تخصص عام انتظــام 047
الهندسة الزراعية بالقاهرة انتظــام 055
الزراعة بنين اسيوط تخصص عام انتظــام 074
اللغة العربية القاهرة شعبة التاريخ والحضارة انتظــام 080
الاعلام بنين بالقاهرة انتظــام 081
اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الاسلامية باللغة الانجليزية انتظــام 085
اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الاسلامية باللغة الفرنسية انتظــام 086
اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الاسلامية باللغة الالمانية انتظــام 087
اللغات والترجمة القاهرة شعبة الترجمة الفورية انجليزى انتظــام 088
التربية بالقاهرة شعبة المكتبات و المعلومات و تكنولوجيا التعليم انتظــام 089
التربية الرياضية بنين القاهرة انتظــام 103
اللغات والترجمة القاهرة شعبة دراسات اسلامية لغات افريقية انتظــام 106
اللغات والترجمة القاهرة شعبة اللغة الانجليزية وادابها انتظــام 107
التربية بالقاهرة شعبة التربية الفنية انتظــام 108
شريعة وقانون القاهرة شعبة شريعة وقانون باللغة الاجنبية انتظــام(بمصروفات) 114
شريعة وقانون القاهرة قسم الشريعة والقانون انتظــام 115
شريعة وقانون القاهرة قسم الشريعة الاسلامية انتظــام 116
الدراسات الاسلامية والعربية بنين القاهرة تخصص عام انتســاب 130
اصول الدين القاهرة تخصص عام انتســاب 131
اللغة العربية القاهرة تخصص عام انتســاب 142
التجارة بنين بالقاهرة تخصص عام انتســاب 149
التجارة بنين بالقاهرة شعبة التجارة باللغة الانجليزية انتظــام(بمصروفات) 150
شريعة وقانون القاهرة قسم الشريعة والقانون انتســاب 204
شريعة وقانون القاهرة قسم الشريعة الاسلامية انتســاب 205
اللغة العربية القاهرة شعبة التاريخ والحضارة انتســاب 214
الزراعة بالقاهرة فصول السادات بالمنوفية 961
التربية بالقاهرة شعبة الخدمة الاجتماعية انتظام 090
التربية بالقاهرة شعبة التربية الخاصة انتظام 985
الدراسات الاسلامية والعربية بنين دمياط شعبة اصول الدين انتســاب 153
الدراسات الاسلامية والعربية بنين دمياط شعبة الشريعه الاسلاميه انتســاب 154
الدراسات الاسلامية والعربية بنين دمياط شعبة اللغه العربيه انتســاب 155
الدراسات الاسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة اصول الدين انتســاب 156
الدراسات الاسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة الشريعة الاسلامية انتســاب 157
الدراسات الاسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة اللغة العربية انتســاب 158
الدراسات الاسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة اصول الدين انتســاب 159
الدراسات الاسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة الشريعة الاسلامية انتســاب 160
الدراسات الاسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة اللغة العربية انتســاب 161
الدراسات الاسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة اصول الدين انتظــام 281
الدراسات الاسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة الشريعة الاسلامية انتظــام 282
الدراسات الاسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة اللغة العربية انتظــام 283
الدراسات الاسلامية والعربية بنين دمياط شعبة اصول الدين انتظــام 401
الدراسات الاسلامية والعربية بنين دمياط شعبة الشريعه الاسلاميه انتظــام 402
الدراسات الاسلامية والعربية بنين دمياط شعبة اللغه العربيه انتظــام 403
الدراسات الاسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة اصول الدين انتظــام 931
الدراسات الاسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة الشريعة الاسلامية انتظــام 932
الدراسات الاسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة اللغة العربية انتظــام 933
معهد اعداد فني المختبرات بكلية العلوم بنين بالقاهرة بمصروفات 989
معهد اعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم بنين بالقاهرة بمصروفات 991
معهد اعداد فني المختبرات بكلية العلوم بنين بأسيوط بمصروفات 992
معهد اعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم بنين بأسيوط بمصروفات 994
معهد نظم المعلومات الادارية بكلية التجارة بنين بالقاهرة بمصروفات 038
معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بالقاهرة بمصروفات 039
كلية الهندسة الزراعية بنين بالقاهرة فصول اسيوط تخصص عام انتظــام 094
كلية التربية بنين بالقاهرة شعبة التعليم الاساسي انتظام 060
المعهد الفني الصحي للتسجيل الطبي والاحصاء بكلية العلوم بنين بالقاهرة بمصروفات 990
المعهد الفني الصحي للتسجيل الطبي والاحصاء بكلية العلوم بنين باسيوط بمصروفات 993
ملحوظة:- تشمل منطقتا القاهرة والوجه القبلى محافظة البحر الأحمر ويختار الطالب كليات المنطقة التى يراها قريبة من محل إقامته كما تشمل منطقتا القاهرة والوجه البحرى محافظتى شمال سيناء وجنوب سيناء ويختار الطالب كليات المنطقة التى يراها قريبة من محل إقامته - مع مراعاة ان تكون الاولوية عند الترشيح تبعا للتوزيع الجغرافي.
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