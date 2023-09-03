تركيب 100 وصلة مياه بالمجان للأسر الأكثر احتياجا بمركز أبو حماد فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

قال عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، أنه تنفيذاً للبروتوكول الموقع بين الشركة مؤسسات المجتمع المدني، لتوصيل مياه الشرب بالمجان لـ 1000 أسرة من الأسر الأكثر احتياجا بمركز ومدينة أبو حماد وفقاً لضوابط ومعايير متفق عليها ضمن بنود البروتوكول الموقع من أجل وصول الدعم لمستحقيه تم الانتهاء من توصيل عدد 100 وصلة مياه شرب بالمجان للأسر الأكثر احتياجاً بقرى ( الملاك - النمرة - الحرية - رمسيس - أبو عزباوي - الكوبري ) وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهم تضمن المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه منذ توقيع بروتوكول التعاون تم الانتهاء من تنفيذ 750 وصله مياه للأسر المستحقة بمركز أبو حماد لافتا إلى أن المستحقين يتم اختيارهم وفق عدة معايير أهمها عدم وجود عائل للأسرة واصحاب الأمراض المزمنة وذوى القدرات والهمم وذلك بعد عمل ابحاث ميدانية للتحقق من أحقية الحالة بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى.