تراجع قيمة الشيكل يؤثر سلبا على أداء البورصة الإسرائيلية خلال أغسطس

ا ش ا

أغلقت البورصة الإسرائيلية تعاملاتها بنهاية شهر أغسطس الماضي على انخفاض نسبته 3ر1% مقارنة بشهر يوليو السابق عليه، حيث بلغ حجم صفقات التداول على الأسهم خلال أغسطس الماضي 03ر3 مليار شيكل، كما بلغ حجم صفقات التداول على السندات الحكومية 08ر3 مليار شيكل.

وقال متعاملون إن خفض قيمة العملة الإسرائيلية "الشيكل" قد أثرت على معنويات السوق وكانت السبب الرئيسي في انخفاض تعاملات البورصة خلال أغسطس الماضي وإلى جانب ذلك ما تشهده إسرائيل من توترات سياسية وأمنية.

وأنهى الشيكل الإسرائيلي تعاملات أغسطس الماضي متراجعا بنسبة 079ر% أمام الدولار الأمريكي الذي بيع لقاء 801ر3 شيكل للدولار الواحد، كما فقد الشيكل نسبة 22ر0 % منقيمته أمام اليورو خلال أغسطس الماضي مسجلا 133ر4 شيكل لليورو الواحد.

وبحسب مصادر البورصة الإسرائيلية، لم تستفد سوى شركات التصدير وفي مقدمتها مؤسسات إنتاج وتصدير التكنولوجيا الإسرائيلية من تراجعات قيمة الشيكل؛ حيث تعززت صادراتها إلى الأسواق الخارجية وهو ما انعكس في ارتفاعات محدودة سجلتها تلك الشركات في آخر أيام التعامل في بورصة إسرائيل، الخميس الماضي، وتمثل في ارتفاع مؤشر الأسهم التكنولوجية الممتازة بنسبة 5ر1% مسجلا 63ر382 نقطة.

ويفسر ذلك أيضا ارتفاع مؤشر السوق الرئيسي للشركات الـ 35 القائدة بنسبة 04ر % الخميس الماضي مسجلا 54ر1946 نقطة، كذلك سجل مؤشر أكبر 125 شركة إسرائيلية في آخر أيام التداول لشهر أغسطس الماضي ارتفاعا نسبته 23ر% منهيا تعاملات الشهر عند مستوى 76ر1873 نقطة، إلا أن تلك الارتفاعات الهامشية لم تستطع وقف تراجع المؤشر العام للسوق على نحو ما تمت الإشارة إليه خلال أغسطس الماضي.