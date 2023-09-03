انطلاق فعاليات مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية بحضور وزيرة الثقافة وفرق دولية

الإسماعيلية- صبرى غانم

وانطلقت فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الثالثة والعشرين، والذي يقام بالتعاون بين وزارة الثقافة متمثلة فى "الهيئة العامة لقصور الثقافة، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية"، ومحافظة الإسماعيلية، وبالتنسيق مع هيئة قناة السويس وهيئة التنشيط السياحي، وذلك تحت رعاية وبحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

وقال عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية يعد حوارا ثقافيا وفنيا يؤكد ثراء الفنون الشعبية للدول المشاركة ويؤكد الدور الريادي لمصر وقوتها الناعمة، موضحا أن المهرجان يشهد مشاركة 16 فرقة فنون شعبية مصرية ودولية، حيث تشارك به 9 فرق فنون شعبية مصرية تابعة لقصور الثقافة وهي العريش، والإسماعيلية، ومطروح، والحرية إسكندرية، والشرقية، وملوي، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، كما يشهد مشاركة 6 فرق من دول الهند، وسيرلانكا، ورومانيا، والمكسيك، وكنعان الفلسطينية، وإندونيسيا. وفرقة من مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، وللمرة الأولى بالمهرجان تقدم عروض لفرقة ذوي القدرات الخاصة التابعة لمحافظة الإسماعيلية.

وانطلقت اولى فعاليات المهرجان أمس السبت فى شارع محمد علي أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية القديم، بديفيله فنى شارك فيه جميع فرق المهرجان "الأجنبية والمصرية" حيث بدأت الفرق في تقديم عروضها بانطلاق طابور العرض بداية من متحف آثار الإسماعيلية، مرورًا بشارع محمد على، وصولًا لديوان عام محافظة الإسماعيلية القديم. واستعرضت الفرق المشاركة بالمهرجان فنونها التراثية والمعبرة عن بيئاتها من خلال ديفيليه بجانب مشاركة فرق الهيئة وهى ملوي- أسوان- الأقصر- الشرقية- سوهاج- العريش- مطروح- الإسماعيلية" للفنون الشعبية، بطابور استعراض، وتم تقديم فقرة استعراضية لكل فرقة بشكل منفرد.

ويشارك في فعاليات المهرجان 10 فرق من محافظات جمهورية مصر العربية وهم "ملوي- أسوان- الأقصر- الشرقية- سوهاج- العريش- مطروح- فرقة من مديرية الشباب والرياضة- وفرقتين من الإسماعيلية"، بالإضافة إلي 6 فرق عربية وأجنبية وهم المكسيك، رومانيا، سيريلانكا، أندونيسيا، اليمن، وفلسطين. وتُقام العروض يوميًا من يوم الاثنين 4 سبتمبر حتى الخميس 7 سبتمبر بمسارح حديقة الشيخ زايد- نادي الدنفاه- نادي الفيروز- مركز ومدينة فايد- مركز ومدينة القنطرة غرب- مركز ومدينة القصاصين).

وشهد حفل الافتتاح اليوم أوبريت فني لجميع الفرق المصرية والدولية من إخراج الفنان هشام عطوة، ثم تنطلق الفعاليات بداية من غدا الاثنين في نادي الشيخ زايد، ونادي الفيروز، ونادي الدنفاه، ونادي الأسرة، وفايد، والقنطرة غرب، والقصاصين كما يشهد المهرجان إقامة برنامج ثقافي بالتزامن مع الفعاليات الفنية يدور حول "استلهام وتوظيف عناصر التراث والمأثور الشعبي في فرق الفنون الشعبية"، كما تنظم قصور الثقافة عدة معارض لجمهور وضيوف المهرجان وأبناء الإسماعيلية تتنوع بين معرض كتاب لأحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة ومعرض حرف تراثية ومعرض فنون تشكيلية