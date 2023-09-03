المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة استغلال الفتيات فى أعمال التسول بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ع.ا.خ"، 39 سنة، عامل، بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة الاتجار فى البشر، كما عاقبته بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه، بتهمة تعاطى الحشيش المخدر، والحبس 6 أشهر بتهمة التعدى بالضرب على سيدة بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا، وأحمد أحمد الجندى، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة مركز البلينا، عندما اتهمت النيابة العامة المتهم باستخدام المجنى عليها "ع.م" و8 فتيات عن طريق القوة والعنف بقصد استغلالهن في أعمال التسول كرها عنهن والتعدى عليهن بالضرب لإجبارهن على ذلك، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم ضبط قطع من الحشيش بحوزته بقصد التعاطى، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.