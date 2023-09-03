اليوم السابع
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المركز التكنولوجى بإهناسيا ببنى سويف يحصد أول مركز فى التقييم الشهرى لمستوى الأداء

الأحد، 03 سبتمبر 2023 10:58 ص
المركز التكنولوجى بإهناسيا ببنى سويف يحصد أول مركز فى التقييم الشهرى لمستوى الأداء الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، التقرير الشهري للجنة متابعة المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، وذلك بهدف المتابعة المستمرة لأداء المراكز التكنولوجية وضمان تفعيل دورها الحيوي في تقديم الخدمات للمواطنين بأفضل جودة وتقديم التسهيلات اللازمة ، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن. 
                             
وتضمن التقرير الذي عرضته المشرف العام على المراكز التكنولوجية "داليا فيض الله"  المرور على المراكز التكنولوجية الــ 8 (بني سويف- ناصر- الواسطى- الفشن- سمسطا- ببا- إهناسيا- ديوان عام المحافظة) وذلك تحت إشراف مباشر من  "الدكتور عاصم سلامة" نائب المحافظ، ورئيس اللجنة  اللواء حازم عزت السكرتير العام.
 
وتم اختيار مركز تكنولوجي إهناسيا كأفضل مركز خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك بناء على عدد من المعايير التي تم وضعها لقياس مؤشر أداء الخدمات والتعامل مع المواطنين والالتزام بالتسهيلات وتذليل العقبات في إطار القانون واللوائح وغيرها. 
 
وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة تنفيذ التوصيات التي تضمنها التقرير لتلافي عدد من السلبيات التي رصدتها اللجنة والتي تؤثر بالسلب على مستوى الخدمات المقدمة، ومشددًا على المتابعة المستمرة واليومية لمستوى تقديم الخدمات وتذليل أية عوائق أمام المواطنين للحصول على الخدمات في سلاسة ويسر في إطار تطبيق القانون.
 
وكلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية باتخاذ اللازم نحو تحفيز العاملين بالمركز التكنولوجي باهناسيا  وذلك بهدف التشجيع على التميز في الأداء وبذل مزيد من الجهد لتقديم الأداء التنفيذي المميز.
 
يشار أن المحافظ د.محمد هاني غنيم قد شكل اللجنة، برئاسة اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة،  داليا فيض الله رئيس اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية (مقرر اللجنة)، وضمت عضوية كل من ( إسلام حسن، حكمت كامل، هيثم محمد، عصام نادي، عادل سمير، محمد مدبولي، دينا عمر، مصطفى محمود، وليد عبد العظيم، محمد كمال) لتختص اللجنة بمتابعة المراكز التكنولوجية والتفتيش والمراجعة وتقييم الأداء بها.

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