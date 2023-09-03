القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يتفقد كلية الهندسة بشبرا استعدادا للعام الجديد

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بعمل رئيس جامعة بنها ، اليوم، جولة تفقدية بكلية الهندسة بشبرا، لمتابعة سير العمل داخل الكلية استعدادا للعام الدراسي الجديد رافقه خلالها الدكتور أيمن الشهابي عميد الكلية، ووكلاء الكلية.

وخلال الجولة تفقد القائم بعمل رئيس الجامعة، أعمال الصيانة داخل القاعات الدراسية، كما تفقد ورش الكلية ومتابعة سير العمل بها وأعمال الصيانة والتجديدات بها.

وأشاد الدكتور ناصر الجيزاوى، بمنتجات الورش حيث تساهم الورش بكلية الهندسة بشبرا في مجالات تدريب الطلاب وخدمة المجتمع من خلال التعاون مع الأقسام العلمية في مجال البحث العلمي وإنتاج وتسويق منتجاتها المختلفة لجميع الجهات داخل الجامعة وخارجها طبقا للمواصفات المصرية.

كما تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي، أعمال التجديدات داخل قاعة الاحتفالات بالكلية حيث تم تجهيزها طبقا للمواصفات القياسية وتسع لحوالي 700 فرد، كما تفقد مبنى البرامج الجديدة بالكلية ومتابعة سير العمل بها.

وخلال الجولة تفقد القائم بعمل رئيس الجامعة، أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد بكلية الهندسة بشبرا، وعيادات الأسنان بالكلية والتجهيزات والمعامل الملحقة بهما.