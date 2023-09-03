الغرفة التجارية: 40% تراجعا فى أسعار الأعلاف و17% هبوطا فى الدواجن

كتب - إسلام سعيد

كشف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، تراجع أسعار طن الأعلاف والردة من مستويات 11500 جنيه الشهر الماضي إلى 8200 جنيه هذا الشهر بنسبة هبوط تصل 40% بسبب الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف.

وقال سامح السيد، في تصريحات خاصة، أنه خلال الأسبوع قبل الأخير من أغسطس 2023 تم الإفراج عن 167 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 75 مليون دولار، مما كانت له انعكاسات واضحة على أسعار الأعلاف كما تراجع سعر طن الذرة الشامي من 20 ألفا إلى 12 ألف جنيه.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن، أنه وفقًا لبيانات وزارة الزراعة فإنه تم الإفراج 138 ألف طن من الذرة بحوالي 50 مليون دولار وحوالي 29 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 21 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 4 ملايين دولار ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 24أغسطس 2023) 7.3 مليون طن، منها 5.3 مليون طن ذرة، 2 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 3.5 مليار دولار.

وأشار رئيس شعبة الدواجن، إلى انخفاض أسعار الدواجن تقريبًا بنسبة تصل إلى 17% لينخفض سعر الكيلو للمستهلك من 75 جنيها إلى 65 جنيها للمستهلكين نتيجة انخفاض وتراجع أسعار الأعلاف.