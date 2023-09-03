اليوم السابع
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الأحد، 03 سبتمبر 2023 10:29 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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العراق: تدمير أوكار للإرهابيين خلال عملية أمنية في الأنبار وبغداد وكربلاء

الأحد، 03 سبتمبر 2023 10:24 ص
العراق: تدمير أوكار للإرهابيين خلال عملية أمنية في الأنبار وبغداد وكربلاء القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الأحد تدمير أوكار للإرهابيين وإلقاء القبض على عدد منهم، وذلك في عملية أمنية استباقية في الأنبار وبغداد وكربلاء.


وقال اللواء تحسين الخفاجي ـ في تصريح خاص لقناة (الإخبارية) العراقية ـ "إن قواتنا الأمنية شرعت في تنفيذ عمليات نوعية واستباقية وخاصة في صحراء الأنبار والمناطق المحيطة بكربلاء وبغداد.


وأضاف الخفاجي أنه تم ضبط عدد كبير من الأسلحة والمعدات المختلفة خلال عمليات التفتيش التي نفذتها القوات الأمنية في المناطق المختلفة.


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