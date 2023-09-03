العثور على جثة متعفنة لطفلة بطريق أسيوط الغربي بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم على جثة متعفنة لطفلة رضيعة عمرها شهر ونصف بطريق القاهرة أسيوط الغربي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.