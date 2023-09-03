اليوم السابع
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العثور على جثة متعفنة لطفلة بطريق أسيوط الغربي بالفيوم

الأحد، 03 سبتمبر 2023 10:50 ص
العثور على جثة متعفنة لطفلة بطريق أسيوط الغربي بالفيوم إسعاف - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم على جثة متعفنة لطفلة رضيعة عمرها شهر ونصف بطريق القاهرة أسيوط الغربي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بعثور الأهالي على جثة متعفنة لطفلة بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي عند مدخل طامية، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ وتبين أن الجثة لطفلة رضيعة عمرها شهر ونصف وفي حالة تعفن تام وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .
 
 
 

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