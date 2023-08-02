ضبط المتهم بقتل سيدة في الإسكندرية.. العثور على جثتها متعفنة داخل جوال بلاستيك بالثلاجة

كشف ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية غموض واقعة العثور على جثة متعفنة لسيدة داخل جوال بلاستيك بثلاجة شقة في شارع الترعة المردومة.

وأسفرت جهود فريق البحث عن تحديد مرتكب الواقعة المدعو "م.ج.ح" وشهرته "أبو العربي"، 31 سنة، له سجل إجرامي وكارت بقسم شرطة الرمل ثان، وتبين من التحريات أن المتهم كان على علاقة غير شرعية بالمجني عليها، وكانت تقيم صحبته منذ فترة وحدثت بينهما مشادة كلامية بسبب شكه في وجود علاقة غير شرعية لها مع أشخاص آخرين ومحاولتها سرقة مبلغ مالي والمواد المخدرة التي يتعاطها ،و تعدى المتهم على المجني عليها طعنًا بسلاح أبيض "مطواة" محدثًا ما بها من إصابات قطعية، وتعدي عليها بالضرب حتى فارقت الحياة.

تلقي مأمور قسم شرطة الرمل ثان إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من شقة سكنية بشارع الترعة المردومة بدائرة القسم.

وباستصدار إذن من النيابة العامة انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الرمل ثان بالتنسيق مع الأدلة الجنائية إلى موقع البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتبين من الفحص العثور على جثة سيدة موضوعة في جوال بلاستيك داخل الثلاجة بالشقة المشار إليها بها إصابات وفي حالة تعفن وينبعث منها رائحة كريهة.

وكشفت التحريات أن الجثة للمدعوة "أ.ع.ص.ع"، 30 سنة، ربة منزل، مقيمة مساكن الطبجية بلوك 4بدائرة قسم شرطة كرموز، وجرى نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وجه مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق البحث من إدارة البحث الجنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، لتحديد مرتكبي الواقعة وكشف ملابساتها ،تحرر محضر رقم 9903 لسنة 2023 بقسم شرطة الرمل ثان، وباشرت النيابة العامة التحقيقات .