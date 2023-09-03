"الصرف الصحى بالإسكندرية" تنظم ورشة عمل حول التعرف على تكنولوجيات المعالجة

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية ورشة العمل التي استمرت علي مدار ثلاث أيام حول " التعرف علي تكنولوجيا المعالجه ASR&SB"، وذلك تحت رعاية المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبحضور قطاع المعالجة بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركتي مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية والقليوبية بمركز التدريب بمحطة التنقية الشرقية.

وتم التعرف علي تكنولوجيا المعالجه ASR&SBR من حيث عمليات المعالجة ومميزاتها ومقارنه من ناحيه OPEx&cAPX وبيان الاعطال tr. shooting وطرق الفك والتركيب لجميع مكونات المحطه والتشغيل القياسي والصيانه القياسه ومنظومه الاسكادا والPLc.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أهمية ورش العمل بالتعاون مع القابضة وبحضور الشركات الشقيقة في تبادل خبرات العمل وتوحيد إجراءاته، موضحاً إن شركات مياه الشرب والصرف الصحى تُدير استثمارات كبيرة لذا فإن التدريب ورفع القدرات أحد أهم المحاور التي يتم الإعتماد عليها لإدارة تلك الأصول ، كذلك ضرورة توطين التكنولوجيات الحديثة لإدارة الموارد والاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في ظل تحديات عديدة في هذا المجال، لضمان استدامة الخدمات والحفاظ علي الاستثمارات الضخمة التي تضخ في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وقال دكتور حسام الشربيني رئيس قطاع المعالجة بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية أن ورشة العمل تنقل خبرات تكنولوجيات عمليات المعالجة لإعداد كوادر علمية وفنية لتشغيل وصيانة محطات المعالجة للحفاظ علي الأصول وضمان استدامة كفاءة التشغيل والتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة سواء للصرف الآمن علي المجاري المائية أو إعادة الإستخدام.

وتضمنت الورشة التدريب النظري بمركز التدريب بمحطة التنقية الشرقية وجانب من التدريب العملي والميداني بزيارة لمحطتي معالجة المعمورة ومعالجة خورشيد.