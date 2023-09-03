الشرطة الإسبانية تضبط مغربية حاولت تهريب شقيقها داخل صندوق السيارة

كتبت: هناء أبو العز

تمكنت الشرطة الإسبانية، من ضبط سيدة مغربية، أثناء محاولتها تهريب شقيقها وإدخاله البلاد بطريقة غير شرعية، وإخفاءه داخل سيارتها.

ونشرت الصحف الإسبانية، أن الشرطة أوقفت السيدة أثناء قيادتها السيارة، لتكتشف أن شقيقها مختبئ داخل صندوق السيارة.

وأوضحت الصحف، أن الشرطة عثرت على الشخص المذكور مختبئا داخل المكان المخصص للعجلة الاحتياطية، في صندوق السيارة، مشيرة إلى أن السيارة كان على متنها زوجان وطفليهما القاصرين، تحمل لوحة أرقام فرنسية.

وتم القبض على السيدة بتهمة ارتكاب جريمة ضد حقوق المواطنين الأجانب، إضافة لمحاولتها تهريب شقيقها نحو ألميريا بطريقة غير قانونية.

وأكدت المصادر بأن الشخص الذي كان يراد تهريبه من قبل شقيقته داخل السيارة يحمل الجنسية المغربية