السيطرة على حريق بمحتويات منزل في قرية ترعة ناصر بالأقصر دون مصابين

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر ، مساء اليوم الأحد، فى السيطرة على حريق نشب داخل منزل أحد المواطنين فى قرية ترعة ناصر، دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق لبيان سبب الحريق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة العمليات بمجلس مدينة إسنا، إخطاراً من الأهالي يفيد بنشوب حريق فى منزل المواطن"حسن رمضان حسن" مقيم فى قرية ترعة ناصر، وعلى الفور تم إبلاغ غرفة عمليات الوحدة المحلية بمجلس قروى كومير، وانتقل إلى مكان الحريق المهندس محمد عشري رئيس الوحدة المحلية بكومير، وتم الدفع باثنين من سيارات الحماية المدنية والتى نجحت فى السيطرة على الحريق، وتبين إنه بسبب ماس كهربائى داخل المنزل، ولم يسفر لحريق عن مصابين أو خسائر فى الأرواح، حيث أسفر الحريق على إتلاف جميع أبواب وشبابيك الطابق الثاني وإتلاف جميع أساسات المنزل، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق لبيان سبب الحريق.

وكان قد أصيب شخصين باختناق، إثر حريق نشب في منزل بمنطقة شارع الضرائب والتأمينات وسط مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، حيث أن البداية كانت بتلقى غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا، بلاغاً من الأهالى بنشوب حريق في منزل مكون من 4 طوابق، بمنطقة شارع الضرائب والتأمينات وسط مدينة إسنا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان الحريق لسرعة السيطرة عليه، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وتمكنت سيارات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، فيما تمكنت أطقم سيارات الإسعاف التابعة لمرفق الأقصر، من إسعاف كلا من "ايمان.ا.ا" 36 عاماً، و"جهاد م. س" 19 عاماً، مصابتين باختناق من جراء الأدخنة المتصاعدة من الحريق ونقلهم لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة بإسنا لتلقي العلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.