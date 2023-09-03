الزراعة تصدر العدد التاسع من مجلتها الشهرية «MALR»

كتبت أسماء نصار

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد التاسع من مجلتها الشهرية «MALR»، عدد شهر سبتمبر، والتي يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، تحت شعار: "كلمة من قلب الديوان".

‎وألقى العدد الضوء على متابعات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عدد من الملفات الهامة، على رأسها: جهود تنميه الثروة الحيوانية ودعم المزارعين والمربين وتفعيل الزراعة التعاقدية.

‎كما يحتفل هذا العدد بالعيد 71 للفلاح المصري، من خلال ملفات خاصة، يتحدث فيها الفلاح، فضلا عن القاء الضوء على الرموز التاريخية التي دعمت الفلاح، فضلا عن مسيرة نضال وكفاح الفلاح التاريخية، ومواجهة الاحتلال والاقطاع، وكيف ايضا جسدت السينما معاناه الفلاح التاريخية

‎وفي هذا العدد ايضا حوار خاص مع الدكتور حسن الفولى رئيس الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، والذي أكد أن قوانين الاصلاح الزراعى حققت الدعم والحمايه للفلاح.

و تحتفل مصر فى 9 سبتمبر من كل عام بذكرى " عيد الفلاح" الـ 70 والذى يوافق يوم اصدار قانون الاصلاح الزراعى واعادة توزيع ملكية الأراضى الزراعية من يد الاقطاع الى صغار الفلاحين وانشاء جمعيات الاصلاح الزراعى والهيئة العامة للاصلاح الزراعى لتتبدل أحوال الفلاحين.

يتواكب عيد الفلاح مع وقفة الزعيم أحمد عرابي فى نفس اليومان 1881 أمام الخديوى توفيق ومقولته الشهرية " لقد ولدتنا أمهاتنا أحرارًاولم نخلق تراثا أو عقارا ولن نستبعد بعد اليوم" .

‎كما تقدم للمزارع خلال هذا العدد أهم التوصيات الفنية الواجب مراعاتها خلال شهر سبتمبر للحصول على افضل انتاجية من المحاصيل.