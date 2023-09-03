الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة زوجة نائب بمجلس الشيوخ

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، العميد محمد شاكر للتعزية في وفاة زوجة الدكتور هاني نعمة الله النائب بمجلس الشيوخ، وإبلاغ أسرتها خالص عزاء سيادته ومواساته.
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة زوجة نائب بمجلس الشيوخالأحد، 03 سبتمبر 2023 10:03 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزيةالخميس، 31 أغسطس 2023 12:56 م
الرئيس السيسى يوفد مندوبين للتعزيةالإثنين، 28 أغسطس 2023 02:58 م
الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزيةالثلاثاء، 22 أغسطس 2023 12:46 م
الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزيةالثلاثاء، 15 أغسطس 2023 03:32 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة