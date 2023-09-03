الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة زوجة نائب بمجلس الشيوخ

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، العميد محمد شاكر للتعزية في وفاة زوجة الدكتور هاني نعمة الله النائب بمجلس الشيوخ، وإبلاغ أسرتها خالص عزاء سيادته ومواساته.