اليوم السابع
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الداخلية تكشف قضية غسل أموال بـ 30 مليون جنيه

الأحد، 03 سبتمبر 2023 02:44 م
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بـ 30 مليون جنيه أموال ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية، لقيامه بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة.

وتبين محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق قيامه بـ (تأسيس أنشطة تجارية - شراء العقارات - شراء السيارات) فضلاً عن إيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ (30 مليون جنيه تقريباً).

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


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