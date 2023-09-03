الحرائق تستمر لليوم السادس عشر على التوالى فى اليونان

كتبت: هناء أبو العز

لليوم السادس عشر على التوالي، تستمر الحرائق الغابات في إيفروس، حيث تتركز الحرائق الآن في جنوب قرية سوفلي، بين لوكيميس وبروفاتوناس، وفقًا للمتحدث باسم خدمة الإطفاء اليونانية يوانيس أرتوبيوس.

وأوضح صباح الأحد لإذاعة "إي آر تي" الحكومية اليونانية أن الجهود تتركز في المنطقة الواقعة جنوب غابة داديا.

وفي إيفروس، تشارك في جهود مكافحة الحرائق 122 سيارة إطفاء وطاقم مكون من 582 فردًا، و16 فريقًا من رجال الإطفاء الراجلين، تدعمهم 17 طائرة إطفاء.

وأشار المتحدث إلى 19 جبهة حريق متزامنة في إيفروس يوم 21 أغسطس. وقال: حن نتعامل مع جبهة واحدة، بينما تظهر جبهات جديدة، حيث تشتعل النيران في كل مكان، ولكن يتم التعامل مع معظم الجبهات، ولكن المعركة لم تنته بعد.

وكان رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس،قد أعلن أن بلاده ستدفع بطائرات مسيرة بدون طيار للتعامل مع حرائق الغابات الأكبر فى الاتحاد الأوروبي، التى تواصل اشتعالها بمقاطعة إيفروس، والتى أسفرت عن مصرع 20 شخصًا على الأقل.

وقال ميتسوتاكيس - أمام البرلمان، حسبما نقلت قناة "يورو نيوز" الإخبارية، اليوم، إن التغير المناخى يجعل الحرائق المميتة أسوأ؛ لذا ستعمل بلاده على تركيب أجهزة استشعار لدرجة حرارة الغابات فى المواقع الأثرية والغابات عالية المخاطر؛ بهدف تحسين المكافحة الوقائية للحرائق.

وأضاف: على الرغم من استعدادنا بصورة أحسن عن أية سنة أخرى، لكننا واجهنا مجموعة غير مسبوقة من الأحداث، لافتًا إلى أنه سيتم توظيف نحو 500 عالم غابات و1000 رجل إطفاء إضافى قريبًا.

ويواصل المئات من رجال الإطفاء مكافحة الحرائق الهائلة، بعد عمليات إجلاء إضافية جرت فى وقت متأخر من الليل. فقد اندلع إجمالى 32 حريقًا جديدًا فى الغابات أمس الخميس، بينما شاركت قوات الإطفاء بنشاط فى مكافحة 68 حريقًا فى جميع أنحاء البلاد.