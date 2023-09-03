الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ كفر الشيخ بتعديل المخطط التفصيلي لقرية دمرو بسيدي سالم

كفر الشيخ- محمد سليمان

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، في عددها رقم 194 الصادر بتاريخ 3 سبتمبر سنة 2023، قرار اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، حمل رقم 1477 بتاريخ 14 أغسطس 2023، المادة الأولى يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلي لقرية دمرو، التابعة للوحدة المحلية لقرية دمرو بمركز سيدي سالم، بتغيير استعمال من سكني إلى صحي وتعديل شارع عرض 4 متر على المعاملة رقم 1156230094540 بتاريخ 22 يناير 2023.

المادة الثانية ينشر القرار في الوقائع المصرية، والمادة الثالثة: على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره.

المادة الثالثة ينشر القرار في الجريدة الرسمية.

جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 8 أغسطس 2023 والمتضمن تعديل بالمخطط التفصيلي يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلي لقرية دمرو، التابعة للوحدة المحلية لقرية دمرو بمركز سيدي سالم، بتغيير استعمال من سكني إلى صحي وتعديل شارع عرض 4 متر على المعاملة رقم 1156230094540 بتاريخ 22 يناير 2023.