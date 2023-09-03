التهاب مفاصل الفك.. أعراضه وكيفية علاجه

كتبت أمل علام

وفقا لطبيب الأسنان، يمكن أن يكون فمك نافذة لمجموعة من الحالات الصحية، بما في ذلك التهاب المفاصل، وذلك وفقا لما ذكره موقع Daily Express.

وقال الموقع، إنه عند محاولة التعرف على العلامات المنذرة لحالة التهابية مثل التهاب المفاصل، ربما تنظر إلى المفاصل الموجودة في ساقيك وذراعيك أولاً، على الرغم من أن فمك هو نقطة الدخول الأولى، التي تتيح للبكتيريا الوصول إلى بقية أجزاء الجسم، حيث إن هذه الميكروبات المزعجة يمكنها بعد ذلك إثارة المشاكل، بما في ذلك الالتهاب، وهذا يمكن أن يكون وصفة لمشاكل صحية "خطيرة"، بما في ذلك التهاب المفاصل في الفك.

ولحسن الحظ، يشارك أطباء الأسنان علامات يمكن أن تدق أجراس الإنذار مثل:

أصوات صرير أو نقر أو طحن

صعوبة في المضغ

ألم في الوجه أو ألم حول الأذن أو الرقبة

الصداع

التهاب في مفاصل الفك أو حولها

تصلب الفك، خاصة في الصباح

الألم الذي يمكن أن يكون ألمًا خفيفًا أو طعنة حادة عند تحريك الفك

تقييد حركة المفاصل أو قفل الفك

ألم أسنان، إذا كنت تعاني من آلام الفك، أوصى الخبراء بمراجعة طبيب أسنانك في أسرع وقت ممكن.

وأوضح الأطباء، أنه كلما تم اكتشاف التهاب المفاصل وعلاجه في وقت مبكر، زادت فرصك في منع الأضرار التي لحقت بالفك.

وأضافوا، إنه يمكن أن يؤدي التهاب مفاصل الفك أيضًا إلى أعراض مرتبطة باضطرابات المفصل الصدغي الفكي.

والخبر السار هو أن هناك بعض التدخلات التي يمكن أن تمنع وتعالج التهاب الفم، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بالتهاب مفاصل الفك.

أوصى الطبيب بالإجراءات التالية:

تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة لتعزيز الميكروبيوم لديك (خاصة البقوليات والفاصوليا والفواكه)

تناول الأطعمة المخمرة (مثل الزبادي والمخلل الملفوف والكفير)

تناول الأطعمة التي تحتوي على البريبايوتك لتحفيز نمو البكتيريا الجيدة (الخرشوف والموز والشوفان والتفاح).

قلل من تناول السكر (النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من السكر يمكن أن يشجع نمو البكتيريا المحبة للأحماض مثل Streptococcus Mutans)

تجنب المشروبات الغازية ومشروبات الحمية (يمكن أن تساهم في تآكل الأسنان وإزعاج البكتيريا الجيدة)

اختر معجون أسنان يعزز الميكروبيوم

قم بتنظيف أسنانك مرتين يوميًا باستخدام فرشاة الأسنان الصوتية والخيط يوميًا

استخدم غسول الفم (ولكن في وقت مختلف عن تنظيف الأسنان بالفرشاة وإلا فسوف تغسل الفلورايد الواقي الموجود في معجون الأسنان).