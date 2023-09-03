اليوم السابع
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بما يسمح بالتصدير

التنمية الصناعية: تطور كبير فى صناعات الحديد والكابلات والمسبوكات والمعادن

الأحد، 03 سبتمبر 2023 11:18 ص
التنمية الصناعية: تطور كبير فى صناعات الحديد والكابلات والمسبوكات والمعادن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة
كتب إسلام سعيد

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قام المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، نائبًا عن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، بافتتاح المعرض الدولى للحديد والصناعات المعدنية (Metal & Steel)، والذي يقام  بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة .
 
وصرح عبد الكريم  أن المعرض هذا العام شهد مشاركة أعداد كبيرة من الشركات المحلية والأجنبية، حيث يعد أحد أكبر التجمعات لصناع الحديد والمعادن بما يضمه من رواد المصنعين من مصر والعالم، المتخصصين في صناعات الحديد والأسلاك والكابلات والمواسير والمسبوكات والمعادن وتكنولوجيا التصنيع حيث بلغ عدد الشركات المشاركة بالمعرض أكثر من 400 شركة محلية وأجنبية من 19 دولة حول العالم .
 
وأشاد عبد الكريم خلال جولته بمنتجات الشركات المحلية العارضة بما لمسه من تطور وتكنولوجيا حديثة بأحدث المواصفات العالمية والتى تسمح لها بالتصدير لكبرى الأسواق العالمية, مؤكدًا على أن المعرض يعد بمثابة منصة للتعاون والتكامل الصناعي بين الشركات المحلية والأجنبية العارضة وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وإقامة شراكات بينهم، وتوسيع نطاق الأعمال، مما يسهم في خلق تنوع وتعددية في مصادر التوريد لاحتياجات المشروعات، الأمر الذي سيكون له مردود كبير فى تعميق التصنيع المحلى في مجال الصناعات المعدنية وجذب الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع الحيوي.
 
وأشار في هذا السياق إلى أن الصناعات المعدنية من الصناعات الاستراتيجية الواعدة والتي توليها وزارة التجارة والصناعة أولوية في جذب استثمارات جديدة بها وخلق قيمة مضافة، وتعميق التصنيع المحلى لسد الفجوات الاستيرادية ورفع معدلات التصدير.
 
 
 

وزير الصناعة

الصناعة

الصناعة والتجارة

هيئة التنمية الصناعية

الهيئة العامة للتنمية الصناعية



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