ضبط مصنع لتعبئة المواد اللاصقة يقوم بالغش التجارى بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة مكبرة بتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لضبط ومتابعة المصانع.

وأصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على المصانع حماية للمواطنين من الغش التجارى.

وقامت إدارة التجارة الداخلية برئاسة أحمد عبد الحميد مدير التجارة الداخلية بالاشتراك مع إدارة شرق التموينية برئاسة فريد شوقى مدير الإدارة واشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة بحملة تموينية والتى أسفرت عن ضبط مصنع يقوم بتعبئة المواد اللاصقة للمواسير داخل عبوات مدون عليها منشأ بلد أجنبى باللغة الانجليزية وتم التحفظ على 25 كرتونة بداخل كل كرتونه 12عبوة تزن العبوة الواحدة واحد كيلو لاصقة للمواسير بإجمالى 300 عبوة، 120 كرتونة بداخل كل كرتونة عدد 24 عبوة تزن العبوة ربع كيلو لاصقه للمواسير بإجمالى 2880عبوة، 80 كرتونة بداخل كل كرتونة عدد 24 عبوة تزن العبوة تمن كيلو لاصق للمواسير.

كما تم تحرر 5 محاضر إقامة اوكازيون بدون تصريح من الجهات المختصة، تحرر محضر بيع سجائر بسعر أزيد، تحرير محضرين عدم الإعلان عن الأسعار، تحرير محضرين عدم حمل شهادات صحية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.