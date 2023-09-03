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الإدارية العليا تقضى بتخفيف مجازاة باحث قانونى بإدارة ميت غمر التعليمية

الأحد، 03 سبتمبر 2023 04:00 م
الإدارية العليا تقضى بتخفيف مجازاة باحث قانونى بإدارة ميت غمر التعليمية مجلس الدولة ـ أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادي

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قضت الدائرة الرابعة تأديب، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقدم من باحث قانوني بإدارة ميت غمر التعليمية بالدرجة الأولى، وتعديل الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاته بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف، ليكون بمجازاته بخصم أجر خمسة عشر يومًا من راتبه.

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 622 لسنة 42 ق، إن قيام باحث قانوني بإدارة ميت غمر التعليمية بالدرجة الأولى خلال عامي 2012/ 2013 وبوصفه السالف وبمقر عمله المشار إليه بدائرة محافظة الدقهلية لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانه وخرج علي مقتضي الواجب الوظيفي.

وذكرت حيثيات الحكم أن الباحث تقاعس عن إنهاء عدد من المأموريات المسلمة إليه مما أدي إلي سحب بعضها منه وتأخير نهو البعض الآخر، وهي مأموريات الفتاوي أرقام 183 ، 125 ، 63 ، 46 ، 18 ، 2012/3 ، 10، 14،20،27، 43 ، 53 ، 62، /2013 ، وأرقام 12/ 2013، 13/ 2013، 22/ 2012، 30/ 2013.

كما أهمل الباحث في المحافظة علي الملف الفرعي الذي يحوي المأموريتين المتضمنتين 119، 120/2012 إدارة، 544 ،454/2011 مديرية مما أدى إلى فقدها.

 

 


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