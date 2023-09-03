اليوم السابع
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استطلاع: تراجع شعبية ريشى سوناك لصالح "العمال" رغم جهود "المحافظين" طوال الصيف

الأحد، 03 سبتمبر 2023 12:53 م
استطلاع: تراجع شعبية ريشى سوناك لصالح "العمال" رغم جهود "المحافظين" طوال الصيف كير ستارمر وريشى سوناك
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية إنه بعد عدة أسابيع من الحملات السياسية لحزب المحافظين التي تهدف إلى استعادة ثقة الناخبين، لم تتحسن نسبة التأييد لرئيس الوزراء البريطاني، ريشى سوناك خلال العطلة السياسية الصيفية.

يُظهر أحدث استطلاع للرأي أجرته مؤسسة Opinium لصحيفة "الأوبزرفر" أن حزب المحافظين فشل في تحويل الأمور لصالح سوناك، حيث انخفضت شعبية رئيس الوزراء نقطتين في الأسبوعين الماضيين إلى نتيجة صافية قدرها -25% (24% يوافقون، 49% لا يوافقون).

وبشكل عام، يتمتع حزب العمال بتقدم صحي بفارق 14 نقطة، حيث حصل على 42% من حصة الأصوات (+1 مقارنة بما كان عليه قبل أسبوعين) مقابل 28% للمحافظين (+2). وحصل الديمقراطيون الليبراليون على 9% (-2)، وحصل حزب الإصلاح في المملكة المتحدة على 8% (-1) وكذلك حزب الخضر (+1).

ورغم أن معدلات تأييد ، رئيس حزب العمال، السير كير ستارمر سلبية أيضًا، إلا أنها أفضل بكثير من معدلات تأييد سوناك، حيث بلغت نسبة تأييد زعيم حزب العمال -7% (28% يوافقون، 35% لا يوافقون).

وبالمثل، ظلت الآراء حول من سيكون أفضل رئيس وزراء مستقرة أيضًا - حيث يتقدم ستارمر الآن بنسبة 27% يختارون زعيم حزب العمال، مقابل 23% يفضلون سوناك. وفي حين أن هذا الدعم قد يكون أقوى بالنسبة لستارمر، فلا يوجد دليل على أن الناخبين ينتقلون إلى سوناك كما كان يأمل الاستراتيجيون في حزب المحافظين.

في أوائل شهر يوليو، بلغت نسبة تأييد سوناك -26، قبل أن يقرر المحافظون قضاء الصيف في التركيز أسبوعًا تلو الآخر على مجالات سياسية محددة يعتقدون أنها ستكشف نقاط ضعف حزب العمال - مثل الجريمة والهجرة والصحة والمدارس - وتستعيد دعمهم.

وقال آدم دروموند، رئيس الأبحاث السياسية والاجتماعية في Opinium: "لا تزال تقييمات ريشي سوناك ضعيفة ولم تتغير بالكاد منذ يوليو".

 

 


ريشى سوناك

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حزب العمال

الانتخابات البريطانية



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