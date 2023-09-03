ارتفاع ضغط الدم والسمنة عاملان لخطر الإصابة بـ "الفلات فوت"

كتبت ميرفت رشاد

القدم المسطحة، المعروفة باسم "فلات فوت"، يتم تحديدها من خلال الطريقة التي يلامس بها الجانب السفلي من قدمك الأرض أثناء الوقوف، وتصبح فيها القدم مسطحة، فقد يعاني بعض الأشخاص الذين يعانون من الأقدام المسطحة من آلام في القدم، خاصة في منطقة الكعب أو القوس، لأن ممارسة الأنشطة يمكن أن تزيد من حدة الألم، كما أن هناك احتمالية للتعرض لتورم الجزء الداخلي من الكاحل، وإليك الأسباب وطرق الوقاية، وفقا لما نشره موقع "hindustantimes".

أسباب القدم المسطحة

ووفقا لخبراء الصحة، فإن العوامل التي تؤدي إلى القدم المسطحة هي السمنة، وارتفاع ضغط الدم ، والحمل، والسكري، والعوامل الوراثية، وضعف الأقواس، وإصابات القدم والكاحل، والتهاب المفاصل، والإفراط في استخدام الأوتار، وتشوهات النمو في مرحلة الطفولة، مع التقدم في السن أو بعده.

قال الدكتور بريثافيراج ديشموخ، جراح العظام بأحد مستشفيات بالهند، إن ارتفاع ضغط الدم هو أحد عوامل الخطر للقدم المسطحة لأنه يسبب خللاً في "الوتر الظنبوبي الخلفي" نظرًا لأن أقواسك تدعم وزن جسمك وتعمل كممتص للصدمات، فإن أي عامل يعارض هذه الوظائف الميكانيكية الحيوية المهمة يمكن أن يزيد من احتمالية الإصابة بالأقواس الساقطة أو الأقدام المسطحة.

وأضاف أن وجود الوزن الزائد أو السمنة يضع ضغطًا إضافيًا على أقواس القدم، ما يزيد من احتمالية الحصول على أقدام مسطحة، في حين أن بعض الأفراد الذين يعانون من الأقدام المسطحة قد لا يشعرون بأي إزعاج في البداية، إلا أن التأثير طويل المدى يمكن أن يمثل عبئًا مفرطًا على المفاصل والعظام والعضلات والأوتار في قدمك، ويمكن أن يؤدي إلى التهاب في القوس والكاحل.

وأشار إلى أن الإصابة بالقدم المسطحة تؤدى إلى خلل في الوتر الظنبوبي الخلفي، ما يعني ألمًا لا يطاق في القدم والكاحل ما يجعل من الصعب عليك المشي أو القيام بأي أنشطة بسهولة، ومن الأفضل زيارة الطبيب وطلب المساعدة الفورية.

وكشف عن أن هناك علاقة بين ارتفاع ضغط الدم والسمنة والقدم المسطحة، موضحا أن ارتفاع ضغط الدم، يسبب تلف الأوعية الدموية في جميع أنحاء الجسم بما في ذلك تلك الموجودة في القدمين، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض تدفق الدم إلى العضلات والأربطة التي تدعم أقواس القدم، ما يؤدي في النهاية إلى القدم المسطحة.

كما تلعب السمنة أيضًا دورًا مهمًا في التسبب في القدم المسطحة، حيث يضع وزن الجسم الزائد ضغطًا هائلاً على جميع المفاصل التي تحمل الوزن بما في ذلك القدمين، مع مرور الوقت، يؤدي هذا الضغط المستمر إلى إضعاف وتمدد الأوتار والأربطة في أقدامنا ما يؤدي إلى فقدانها لمرونتها ويؤدي إلى القدم المسطحة.

نصائح يجب وضعها في الاعتبار

إن العناية بالصحة العامة للفرد أمر ضروري ليس فقط للوقاية من ارتفاع ضغط الدم والسمنة ولكن أيضًا المضاعفات ذات الصلة مثل القدم المسطحة، يوصي خبراء الصحة بأن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تساعد في الحفاظ على وزن صحي مع تحسين لياقة القلب والأوعية الدموية ما يقلل من مخاطر السمنة وارتفاع ضغط الدم، وبالمثل، فإن تناول نظام غذائي متوازن يتضمن الحبوب الكاملة والفواكه الطازجة والخضروات يساعد في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن.