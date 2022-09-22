أصحاب الأقدام المسطحة قد يعانون من التهاب المفاصل وآلام أسفل الظهر

كتبت إيناس البنا

يقول الأطباء إن وجود أقدام مسطحة أو أقواس متساقطة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بتدهور المفاصل ، بينما يسلطون الضوء على أهمية التعامل في الوقت المناسب حتى يمكن تجنب الجراحة.

عادة ما يعاني الأشخاص ذوو الأقدام المسطحة من ألم في الجانب الداخلي من القدم المرتبط بالانتفاخ بشكل رئيسي أثناء المشي والوقوف لفترة طويلة.

وفقا لموقع " healthsite"، إذا تركت دون علاج ، يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في المفاصل والتهاب المفاصل ومشاكل أسفل الظهر، لذلك ، يشجع جراحو العظام أولئك الذين لديهم أقدام مسطحة على طلب العلاج في الوقت المناسب، والذي يمكن أن يساعد في تخفيف الألم المصاحب للأقدام المسطحة وكذلك منع الشخص من الخضوع لعملية جراحية.

أسباب القدم المسطحة



السبب فى هذا يمكن أن يحدث بسبب السمنة وتاريخ العائلة المرضى ومرض السكري والشيخوخة.

مقارنة بإجمالي السكان، وجد أن 10-20 % من الناس لديهم أقدام مسطحة ، وهذه الحالة شائعة عند الأطفال والبالغين، "يميل الأشخاص ذوو الأقدام المسطحة إلى أن يكون لديهم قوس وسطي أقل من المعتاد أو حتى يلمسوا الأرض."

يوضح التقرير، أن القدم المسطحة يمكن أن تظهر في مرحلة المراهقة المبكرة أو في وقت لاحق عند كبار السن، ويمكن أن يكون لدى الطفل أقدام مسطحة إذا كان أحد أفراد الأسرة مصابًا بها أو يمكن أن يكون بسبب عظم إضافي في القدم، وعادة ما يكون اكتساب القدم المسطحة للبالغين بسبب تآكل وتر في القدم.

الأسباب الأخرى هي:



السمنة ومرض السكري والإصابة السابقة. ترتبط القدم المسطحة عادةً بالكب المفرط للقدم، وبسبب ميلها إلى زيادة الانطباع ، تكون القدم المسطحة أقل قدرة على امتصاص الصدمات ، مما يضع ضغطًا مستمرًا على القدمين والكاحلين والركبتين ".

علامات وأعراض القدم المسطحة



تشمل علامات وأعراض القدم المسطحة هي إجهاد القدم ، والألم أثناء المشي، ويمكن أن ينتشر الألم حتى إلى قوس القدم، والساق، والركبة، والورك، وأسفل الظهر، وأسفل الساقين.

علاج وتشخيص القدم المسطحة



الأشخاص الذين يعانون من القدم المسطحة لديهم فرص أعلى في تدهور المفاصل أو ظهور التهاب المفاصل في وقت مبكر

يمكن التوصية بأحد ذوي القدم المسطحة لإجراء فحص بالأشعة السينية أو التصوير المقطعي المحوسب لتحديد سبب الألم وحالة الأوتار في القدم، ويمكن أن يؤدي الراحة واستخدام الثلج وأدوية تخفيف الألم إلى الحيلة.

يعد تشخيص القدم المسطحة في مرحلة مبكرة مهم لمنع حدوث مضاعفات خطيرة مرتبطة بها، لكنه غالبًا ما تُشخص خطأ على أنها زيادة في مستويات حمض البوليك أو بسبب ضغط الدم أو مستويات السكر غير المنضبطة.

يمكن تشخيصه ذاتيًا عادةً من خلال النظر إلى بصمة أقدامهم المبللة أثناء الوقوف على سطح أملس، يمكن علاج القدم المسطحة عادةً بتمارين التقوية والتمدد جنبًا إلى جنب مع النعال الداعمة المخصصة والأحذية المجهزة جيدًا.

وإنقاص الوزن يمكن أن يكون مفيدًا في حالة القدم المسطحة المصحوبة بأعراض إلى جانب العلاجات الأخرى التي يقترحها الطبيب، ويمكن أن تقلل معالجة السمنة ومرض السكري من الألم.

بالمثل ، فإن اتباع نظام غذائي متوازن ونظام التمارين الرياضية سيساعدان في تخفيف الضغط على الجسم، القدم إلى جانب العلاج الطبيعي، ومع ذلك ، قد يحتاج بعض الأشخاص إلى تصحيح جراحي لإعادة محاذاة عظام القدم إلى الشكل الطبيعي ".

إذا تُركت دون علاج ، فإن الجراحة المطلوبة في مراحل لاحقة تصبح باهظة الثمن وقد تستغرق وقتًا أطول للشفاء.