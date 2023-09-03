إصابة 6 أشخاص فى حوادث متفرقة بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

أصيب 6 أشخاص بإصابات متنوعة فى مشاجرات متفرقة بمركزى كفر الشيخ ودسوق، بسبب الجيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفرالشيخ العام لتلقى العلاج اللازم.

تلقى مدير أمن كفرالشيخ ، إخطارًا بورود إشارة من نقطة شرطة المستشفى، تفيد بوصول مصابين فى حوادث متفرقة، وتم تقديم الإسعافات المطلوبة لهم، وبالفحص تبين من سجلات المستشفى إصابة كل من، "جمعة.ا.ع"، 70 سنة، و"عبد الرحمن.ج.ا"، 35 سنة، و"حسن.ج.ا"، 40 سنة، من دسوق، بجروح متفرقة وكدمات" فى مشاجرة بمدينة دسوق

وأصيب "أحمد.ف.ف"، 35 سنة من قرية الاتحاد بكفرالشيخ، "بكدمات وسحجات"، و"أحمد.ا.ش"، 65 سنة، من مدينة كفرالشيخ، ونجله "ابراهيم.أ.ا"، 22 سنة، "بكدمات متفرقة وسحجات" فى مشاجرة بمدينة كفرالشيخ، تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.