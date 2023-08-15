إصابة 5 أشخاص في حوادث متفرقة بكفر الشيخ.. اعرف التفاصيل

أصيب 5 أشخاص بكفر الشيخ، إصابات مختلفة فى حوادث متفرقة بمركز كفرالشيخ، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى العام بكفرالشيخ لتلقى العلاج اللازم.

تلقى مدير أمن كفرالشيخ، إخطارا بورود إشارة من نقطة شرطة المستشفى، تفيد بوصول مصابين فى حوادث متفرقة ويتم تقديم الإسعافات المطلوبة لهم.

بالفحص تبين إصابة كل من، "أسماء.ع.ا"، 30 سنة، من كفر الشيخ ، و"دعاء .ا.ح"، 18 سنة، من روينة، "بجروح وكدمات"، فى حادث انقلاب دراجة نارية.

كما أصيب كل من، "فوزى.ع.ا"، 35 سنة، من محلة القصب، "باشتباه كسور"، لسقوطه من علو، و"عبدالحميد.م.ع"، 38 سنة ، من بورسعيد، "باشتباه كسور"، لسقوطه من علو، وأصيبت، "روضة .ر.ف"، 14 سنة، من كفرالشيخ، "بجروح" نتيجة استعمال السكين.