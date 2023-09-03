إصابة 3 فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالفيوم

الفيوم ــ رباب الجالى

أصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم وقع بين دراجتين بخاريتين بطريق قرية العامرية بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.