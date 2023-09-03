اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة 3 فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالفيوم

الأحد، 03 سبتمبر 2023 11:21 ص
إصابة 3 فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالفيوم حادث تصادم - أرشيفية
الفيوم ــ رباب الجالى

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أصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم وقع بين دراجتين بخاريتين بطريق قرية العامرية بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق. 
 
كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بطريق قرية العامرية، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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