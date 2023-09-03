أسعار الخضراوات في الأسواق.. البصل 30 جنيها والبطاطس 19 جنيها

كتب - إسلام سعيد

تحركت بعض أصناف الخضروات في الأسواق نحو صعود محدود في تعاملات اليوم، وسجل سعر كيلو البصل مستويات وصلت إلى 18 جنيها في سوق الجملة ويصل السعر للمستهلك من 23 إلى 30 جنيها في حين بلغ سعر البطاطس 9 إلى 11 جنيها في سوق الجملة ويصل المستهلك بين 14 و 19 جنيها وتحرك سعر الطماطم إلى مستويات ترواحت بين 5 إلى 8 جنيهات في سوق الجملة ويصل المستهلك بحوالي 12 جنيها.

وبحسب نشرة أسعار الخضروات بسوق العبور، فإن أسعار الكوسة تسجل 7 إلى 11 جنيها والجذر 10 جنيهات والفاصوليا 22 إلى 28 جنيها والباذنجان البلدي 4 إلى 7 جنيهات والباذنجان الرومي 2 إلى 4 جنيهات، والباذنجان الأبيض 4 إلى 6 جنيهات والفلفل الرومي 6 إلى 9 جنيهات والفلفل الصوب 6 إلى 12 جنيها والفلفل الحامي 7 إلى 12 جنيها.

وسجل سعر كيلو الفلفل الألوان "أصفر – أحمر-برتقالي" 14 إلى 28 جنيها والملوخية 3 إلي 5 جنيهات والخيار الصوب 9 إلى 12 جنيها والخيار البلدي 7 إلى 10 جنيهات والبامية 29 إلى 35 جنيها والقلقاس 5 إلى 9 جنيهات.