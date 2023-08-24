شعبة الخضراوات: الطماطم 7.5 جنيه والبصل 17 جنيها والبطاطس 11 جنيها

كتب - إسلام سعيد

أعلن حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات فى الغرفة التجارية، تسجيل سعر الطماطم 4.5 إلى 7.5 جنيها والبطاطس 8 إلى 11 جنيها والبصل 12 إلى 17 جنيها، مشيرا إلى أن تحرك سعر البصل فى الأسواق للمستهلكين ليصل الكيلو إلى 25 جنيها بسبب نقص في المعروض وعزوف بعض المزارعين هذا العام.

وأشار فى تصريحات خاصة إلى أن سعر الكوسة 6 إلى 9 جنيهات والجزر 7 إلى 10 جنيهات والفاصوليا 18 إلى 24 جنيها والباذنجان البلدي 3 إلى 6 جنيهات والرومى من 3 إلى 7 جنيهات والباذنجان الأبيض 4 إلى 6 جنيهات والفلفل الرومى من 7 إلى 11 جنيها والصوب بنفس السعر والفلفل الحامي من 7 إلى 10 جنيها والفلفل الألوان من 14 إلى 30 جنيها والملوخية من 3 إلى 5 جنيهات والخيار 9 إلى 13 جنيها والثوم من 24 إلى 30 جنيها

وأضاف أن أسعار المستهلك يضاف عليها تكاليف الانتقالات ومكاسب التجار بنسبة تترواح بين 15 إلى 20 % لافتا إلى أن السوق يشهد حالة من الاستقرار من حيث الكميات المتوفرة .