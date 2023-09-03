أسرة قتيل حلمية الزيتون تكشف اللحظات الأخيرة قبل الحادث.. صور

كتب أحمد حسني

جريمة مأساوية شهدتها منطقة حلمية الزيتون في القاهرة، راح ضحيتها شاب في عقده الثالث من العمر، تاركا خلفه أسرة مكونة من زوجة و5 أطفال، لتنقلب حياة الأسرة رأسا على عقب في دقائق معدودة بسبب "كلب".



المجني عليه



الأب مع أطفاله

القصة التي أثارت التعاطف في منطقة حلمية الزيتون بدأت بقيام شاب بترك الكلب الخاص به في الشارع، ما تسبب في هجومه على طفل 11 عاما وأدى لتعرض إلى حالة إغماء، حيث توجه والد الطفل بصحبة شقيقه لمعاتبة الشاب على ترك كلبه في الشارع بدون وسائل حماية للمارة والأطفال، لكن ما حدث كان صادماً للجميع، فالشاب صاحب الكلب رفض معاتبة والد الطفل وشقيقه وهددهم بالقتل، ما أثار غضب الأب نتيجة ما تعرض له نجله من كلب الشاب، لتقع مشادة لفظية بين الأب وصاحب الكلب.

وتطور الأمر لاستخدام الشاب صاحب الكلب بندقية "خرطوش" وأطلق عياره في قلب الأب الذي ذهب محاولا أخذ حق نجله لكنه لم يعد لأسرته من جديد.

سقط الأب متأثرا بإصابته وتوفي في الحال، فيما أُصيب شقيقه ببعض طلقات الخرطوش بعد أن أطلق المتهم طلقته الثانية نحوه في محاولة لقتله هو الأخر، لكنه نجا من الموت بأعجوبة.

شقيق المجني عليه قال لليوم السابع :"يوم الحادثة روحنا نقوله عيب تسبب الكلب كده ركبله كمامة أو أي حاجة تمنع اعتدائه على الأطفال، لكنه هددنا بالقتل وضرب علينا الخرطوش واحنا بنكلمه، وكمان ضرب طلقتين قدام الناس عشان محدش يدخل وينقذ أخويا، احنا مش عايزين غير العدل بإعدام المتهم".

أحد الجيران وشاهد العيان على الحادث، أكد سوء أخلاق المتهم واعتدائه على أكثر من شخص باستخدام كلبه وتهديده للمواطنين لعدم معاتبته، كما أنه لديه سجل جنائي وعدد من القضايا بينها المشاجرات والاعتداء تلى أشخاص وإحداث إلى إصابات مختلفة بهم، وحيازته لأسلحة نارية في منزله والظهور بها بين الحين والأخر لتخويف الجميع بها.

الشرطة ألقت القبض على المتهم بعد الحادث بساعات قليلة، وتم إحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام، قبل أن يقرر قاضي المعارضات تجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.