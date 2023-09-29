9 إجراءات من "صحة القليوبية" للاستعداد لبدء العام الدراسى الجديد

القليوبية إبراهيم سالم

قامت إدارة الصحة المدرسية بمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، تحت إشراف الدكتورة هبة خربوش مدير الإدارة، بالتأهب لاستقبال العام الدراسي الجديد ، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بجميع الإدارات التابعة للمحافظة، وذلك بتوجيهات من الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.



وتضمنت الإجراءات التي اتخذتها الإدارة على النحو التالي: - تدريب الممرضات على أعمال الصحة المدرسية بالمدارس ومنها متابعة الأمراض المزمنة، ومتابعة تطعيمات طلبة المدارس.

- الفحص الطبي الشامل للتلاميذ.

- عمل كارنيهات التأمين الصحي للتلاميذ.

- تشكيل لجان الصحة المدرسية.

- التأكيد علي إلقاء الندوات التثقيفية بالمدارس بشكل يومي.

- التأكد من نظافة المدارس والبيئة الخارجية المحيطة بها.

- متابعة الوجبات الغذائية بالمدارس.

- التأكد من التهوية الجيدة بالفصول والاطمئنان علي سلامة الفصول وعدم وجود أي عوامل خطورة مثل الزجاج المكسور، أو وصلات كهرباء مكشوفة وغيرها.

- متابعة أخذ عينات مياه الشرب شهرياً بالتعاون مع إدارة صحة البيئة.

وكشفت المديرية، في بيانها، أنه كثفت صحة القليوبية جهودها بالتعاون بين جميع الإدارات المعنية للحفاظ علي صحة أبنائها، ومن أجل عام دراسي آمن وخالي من أي أمراض.