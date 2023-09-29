وكيل تعليم الغربية يعلن بدء الدراسة غدًا بمدارس المحافظة

وأضاف "وكيل الوزارة" أن تم تقسيم المدارس في البدء للعام الدراسي الجديد علي يومين، موضحا أن بعض المدارس ستبدء غدًا السبت والباقي بعد غد الأحد.

وكان ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، عقد اجتماعاً بمديري عموم المديرية والإدارات التعليمية استعداداً للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024.

وخلال الاجتماع أكد وكيل الوزارة على ضرورة المتابعة المستمرة والجادة شخصياً لمديري العموم خلال الفترة الحالية للاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد، واستمرار المتابعة للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس، والتأكيد على سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة لضمان جاهزية المدارس قبل بدء الدراسة، والتأكد من عدم وجود مشكلات حرصا على سلامة وحياة الطلاب داخل المنشآت.

كما أكد "حسن" على ضرورة الانتهاء من سد العجز بجميع التخصصات واستخدام الموارد البشرية المتاحة لتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب، والتأكيد علي تفعيل الكتاب الدوري (36) بشأن بدء الدراسة والحرص علي سلامه الطلاب، وكذلك تفعيل خطة أنشطة علي مستوى جميع المدارس يتم إعدادها من قبل التوجيهات العامة للأنشطة بالمديرية، ووضعها موضع التنفيذ، اعتبارا من بداية العام الدارسي الجديد.