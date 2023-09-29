60 مليون مواطن على أجندة اهتمام الدولة المصرية لتحسين حياتهم

كتب – محمد عطية

استهدفت الدولة المصرية، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأنسان المصري أولا، حيث كان الهدف الأساسي لكل المجهودات التنموية التي قامت بها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية هو توفير بيئة ملائمة ليحيا المواطن المصرية حياة كريمة، كان العمل متواصلاً بشكل مواز مع ذلك علي بناء الإنسان المصري وتوفير الحماية الاجتماعية له، وتمكين فئاته المهمشة أو الضعيفة تمكيناً تنموياُ واجتماعياً وقيادياً.

وعملت الدولة المصرية، التنمية لـ"حياة كريمة"، من أجل تحقيق هدف بناء الإنسان المصري، كان لزاما أن يحيا حياة كريمة تليق بإنسانيته ومصريته، ولذلك لإصلاح عوار تاريخي، التزمت الدولة ببرنامج للإرتقاء بالبنية التحتية المعيشية.

وكان المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" هو حلم الجمهورية الجديدة الذي أحدث نقلة نوعية باالرتقاء بالريف المصري الذي طالما عانى من انعدام المقومات الأساسية، فقد أنهت "حياة كريمة" عصور التهميش في كافة قرى مصر التي ظلت على مدى عقود طي النسيان والإهمال، ولكن في الجمهورية الجديدة حظي الريف المصري باهتمام بالغ، فكا على أجندة اهتمام الدولة المصرية لتحسين حياة ما يقترب من 60 مليون مواطن.

وجاءت مستهدفت "حياة كريمة"، التي أحدثت طفرة شاملة للبنية التحتية والخدمات الأساسية والأرتقاء بجودة حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للتخفيف عن كأهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وأيضا التنميــة الشــاملة للتجمعــات الريفيــة الأكثر احتياجا؛ بهــدف القضــاء علــى الفقــر متعــدد الأبعــاد، وتوفيــر فــرص عمــل لتدعيــم اســتقاللية المواطنيــن وتحفيزهــم للنهــوض بمســتوى معيشــتهم، والإستثمار في تنمية الاستثمار المصري، وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقري وتوابعها، وإحيـاء قيم المسـؤولية المشـتركة بين كافـة الجهات الشـريكة وتنظيم صفوف، والمجتمـع المدنـي لتوحيـد التدخـات التنمويـة فـي المراكـز والقـرى وتوابعها.

وشملت إنجازات مؤسسة حياة كريمة، التي استهدفت المرحلة التمهيدية للمشروع، والتـي تـم الإنتهاء منهـا بنسـبة 100 % تنفيـذ تدخلات فـي 375 قريـة بــ 14 محافظـة، اسـتفاد منهـا 4.5 مالييـن مواطـن، بإجمالـي إنفـاق 13.5 مليـار جنيـه، كما يغطـي المشـروع فـي مرحلتـه الأولي (2023-2021) أكثـر مـن 4500 قريـة، بإجمالـي 175 مركـز فـي 20 محافظـة، وبنهايـة العـام المالـي ،2023-2022 بلـغ متوسـط نسـبة تنفيـذ مشـروعات المرحلـة نحـو 85 % بقيمـة 200 مليـار جنيـه.

وتابعت " لـم تغفـل مؤسسة حياة كريمة بناء الإنسان، فأجـري 215 ً حـوارا مجتمعيـا لأهالي قرى مبـادرة حيـاة كريمـة، و154 نـدوة طالبيـة فـي الجامعـات المصرية، مع توفيـر 100 جولـة ميدانيـة لزيـارة مشـروعات حيـاة كريمـة. وفـي المجال الطبـي، أجريت 701 قافلـة طبيـة، إلـى جانـب إنشـاء 221 وحـدة بيطرية، والقيـام بــ 83 قافلة بيطرية، بالإضافة لـم تغفـل حياة كريمة عن القيام بندوات لتوعيـة الفالحين والمزارعين والتي وصـل عددهـا 98 ندوة.