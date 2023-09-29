وقف الشيكات المفتوحة.. الكونجرس يسعى لاستبعاد دعم أوكرانيا من ميزانية الدفاع

وكالات

يعتزم مجلس النواب الأمريكي التصويت على مسألة استبعاد تمويل أوكرانيا من مخصصات ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية، بحسب ما ذكرته النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين عبر منصة "إكس".

وقالت النائبة عن الحزب الجمهوري الأمريكي غرين: "بعد أسابيع من المطالبة المتكررة باستبعاد تمويل أوكرانيا من ميزانيتنا الدفاعية، من المقرر أن يصوّت مجلس النواب على إتمام هذا القانون".

ووصفت غرين هذا الإجراء بأنه بمثابة "انتصار" للولايات المتحدة، مضيفة: "حاليا نحتاج فقط إلى هذا التصويت من أجل إزالة الشيكات المفتوحة المخصصة لأوكرانيا من مشروع قانون مخصصات الحكومة والعمليات الأجنبية".

يشار إلى أن إدراج الأموال المخصصة لأوكرانيا ضمن ميزانية الدفاع الأمريكية يتسبب بمعارضة حادّة من جانب عدد من أعضاء مجلس النواب في الكونغرس ويتحول إلى حجر عثرة أمام اعتماده.

وفي هذا الجانب، ذكرت مارجوري تايلور غرين في وقت سابق من هذا الأسبوع أنها ستصوت ضد تمرير ميزانية، أكانت قصيرة الأجل أو كاملة، طالما أنها تتضمن مخصصات لصالح أوكرانيا.

وقبل حوالي أسبوع أفاد موقع Strana.ua الأوكراني، بأن الولايات المتحدة عيّنت المفتش العام للبنتاغون روبرت ستورش، رئيسا لمجموعة مراقبة الاستخدام السليم للمساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا.

بدوره، أعلن نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون المالية مايكل ماكورد، أن إمدادات الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا ستتأخر في حال إعلان الحكومة الأمريكية الإغلاق.