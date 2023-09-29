هل يمكن التحويل من مشروع إسكان اجتماعى لـ"سكن أو دار مصر" ؟

كتب أحمد حسن

عادة تطرح وزارة الإسكان منذ عام 2014 وحتى الان ، مشروعات سكنية متعددة، منها الإسكان الاجتماعى ، وسكن مصر ودار مصر، وجنه مصر وسكن كل المصريين، والكثير من المواطنين يرغبون فى التحويب من مشروع لاخر، ولكن لا يعرفون الطرق، وهل ذلك يجوز أم لا؟ وفى ذلك التقرير نوضح لك عزيزى القارىء إمكانية التحويل من مشروع لأخر، وكيفية تنفيذ ذلك؟

أولا: لا يجوز التحويل من مشروع إسكان اجتماعى لمشروع سكن مصر أو دار مصر أو جنه.

ثانيا: يمكن التحويل من مدينة لأخرى فى نفس المشروع بشرط عدم استلام الوحدة.

ثالثا: فى حال استلام الوحدة يتم البحث عن بديل ، بمعنى أن يكون هناك مواطن أخر يرغب فى الاتقال للمدينة وبذلك تتلاقى رغبة الطرفين ويتم التقدم بطلب لصندوق الإسكان الاجتماعى للموافقة على ذلك.

رابعا: من حق المتقدم على مشروع الإسكان الاجتماعى التقدم لأى مشروع أخر بشرط سحب مبلغ جدية الحجز أو التنازل عن الوحدة حال تخصيص وحدة له.

خامسا: قرر صندوق الإسكان الاجتماعى إتاحة خدمة التبديل ما بين المدن الجديدة فى حال اختلاف ظروف العمل للمتقدم، ولكن بشرط أن يكون ذلك قبل استلام الوحدة والتوقيع على عقد الوحدة داخل البنك.

سادسا: بالنسبة لإمكانية التبديل بين مشروع وآخر، لا يجوز ذلك، فمشروع الإسكان الاجتماعى هو موجه لفئة محدودى الدخل فقط، أما المشروعات الآخرى فللفئات الآخرى، فالتبديل بين مشروع وأخر يعنى أن هناك خطأ فى الأوراق المقدمة أو تزوير فى الدخل.

سابعا: فى حال وجود اختلاف فى أسعار الوحدات السكنية فى الإعلان الواحد يرجع ذلك إلى أن هناك وحدات جاهزة بالفعل تم تنفيذها بتكلفة أقل قبل اختلاف أسعار مواد البناء، وهو ما يتم طرحها بنفس التكلفة، أما بالنسبة للوحدات الجارى تنفيذها يتم طرحها طبقا للتكلفة الحالية، وهو ما يجعل هناك اختلاف فى أسعار الوحدات.

سابعا: بالنسبة للحد الأدنى للدخل، في الفترة الأخيرة، حدث اختلاف كبير وتغير كبير في تحديد الحد الأدنى والأقصى للدخل الشهرى للمتقدم سواء الفرد أو الأسرة، فالإعلان الأول والذى تم طرحه في عام 2014، كان الحد الأقصى لدخل الأعزب 2500، و3500، للأسرة، ولكن تدرج ذلك حتى وصل لـ 6000 جنيه للأعزب و8000 جنيه للأسرة، في الإعلان الأخير.