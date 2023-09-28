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طريقة حجز شقة فى مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل.. سكن كل المصريين

الخميس، 28 سبتمبر 2023 03:16 م
طريقة حجز شقة فى مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل.. سكن كل المصريين الإسكان الاجتماعي
كتب أحمد حسن

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يترقب آلاف المواطنين الإعلان المقرر طرحه من قبل وزارة الإسكان لمحدودى الدخل ضمن برنامج سكن كل المصريين.. وفى هذا التقرير نقدم لكم كيفية حجز وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى وهى كالتالى ...

كيفية حجز شقة بمشروع الإسكان الاجتماعى
 

1-     يجب عليك متابعة الإعلانات التى تطرحها وزارة الإسكان وقراءة كراسة الشروط جيدا.

2-     عند طرح وزارة الإسكان الإعلان عليك التعرف على المدن التى يتضمنها الإعلان .

3-     ادخل على موقع صندوق الإسكان الاجتماعى، وأدخل بياناتك من خلال حساب خاص بك.

4-     يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عام.

5-     يجب أن يكون المتقدم من مواليد المحافظة أو العاملين بها أو المقيمين بها.

6-     لا يحق للمتقدم الحصول على أكثر من وحدة سكنية.

7-     فى حال حصول الزوجة على وحدة لا يحق للزوج التقدم لحجز وحدة سكنية.

8-     مبلغ جدية الحجز يتم احتسابه طبقا للإعلان ويتراوح ما بين 15 ألف إلى 22 ألف جنيه.

9-     فى حال استفادة المتقدم بأى دعم من قبل الدولة سواء فى صورة أرض أو وحدة إسكان تعاونى أو اسكان قومى لا يحق له التقدم مرة أخرى.

10-   تحدد وزارة الإسكان طرق  سداد مقدم الحجز سواء إذا كان الإعلان يتضمن وحدات استلام فورى أو وحدات استلام على نظام 3 سنات.

11-   يجب أن يتضمن ملف العميل الأوراق التالية

-       صورة الرقم القومى للزوج والزوجة

-       صور شهادات ميلاد الأبناء

-       إيصال مرافق

-       شهادة دحل

-       صورة من عقد ايجار الوحدة

-       قيد عائلى مميكن

-       قسيمز زواج مميكنة

-       برنت تأمينات إن وجد

 


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