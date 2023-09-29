اليوم السابع
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نصائح هامة لوجبات غذائية متكاملة مع بداية العام الدراسى

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 09:00 ص
نصائح هامة لوجبات غذائية متكاملة مع بداية العام الدراسى وجبة صحية - ارشيفية
كتبت آية دعبس

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قال المعهد القومى للتغذية، إن هناك عددا من النصائح التى يفضل تطبيقها للحفاظ على صحة الطلاب، ودعم قدرتهم على التحصيل الدراسى، مع بداية العام الدراسى الجديد، وهى:

 

1-   تناول أنواع مختلفة من الأطعمة للحصول على كافة المواد الغذائية التى يحتاج لها الجسم.

 

2-   اختيار الأطعمة قليلة الدسم والدهون المشبعة، والكوليسترول.

 

3-   تشجيع الطفل على ممارسة الرياضة بانتظام.

 

4-   الإلتزام بتناول وجبة الإفطار يوميا للمساعدة على التركيز فى الدراسة طوال اليوم، وينبغى أن توفر وجبة الإفطار ثلث احتياجات الطاقة اليومية.

 

5-   اختيار الأطعمة الغنية بالحبوب والخضروات والفاكهة.

 

6-   يفضل تجنب الحلويات والمشروبات المحلاة وتجنب الأطعمة الغنية بالأملاح كرقائق البطاطس المحمرة، حيث أن هذه الأطعمة تفتقر للمواد الغذائية الضرورية لصحة الجسم.

 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

 

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024 .


تغذية الطلاب

المعهد القومى للتغذية

وجبات الطلاب فى المدارس



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