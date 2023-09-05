نصائح للأمهات للتغلب على تشققات "حلمة الثدى" أثناء فترة الرضاعة

كتبت رانيا عامر

الرضاعة الطبيعية لها فوائد صحية متعددة لصحة الأم والطفل، وفي الأسبوع العالمى لدعم الرضاعة الطبيعية يقدم المعهد القومى للتغذية سلسلة من حملات التوعية للرضاعة الطبيعة وسيوضح التقرير التالى عدة نصائح للامهات .

يقدم المعهد نصائح عند وجود جروح وتقرحات بحلمة الثدي لدى الأمهات أثناء فترة الرضاعة .

ـالبدء دائمًا بالرضاعة بالثدى السليم الذي ليس به إصابة.

ـ عند وجود تشققات بالحلمة يمكن وضع كريم مضاد للتقرحات "يحتوي على اللانولين"، ثم تغطيتها بضمادة غير لاصقة لمنع التصاقها بحمالة الصدر.

ـمراجعة الطبيب عند الشعور بوجود عدوى أو طفح جلدي في الثدي.

ـوضع الكمادات الباردة أو الدافئة على المنطقة المصابة، مع تجنب وضع الثلج.

ـإذا كان ألم الحلمة يمنع الطفل من إفراغ الثدى، يمكن استخدام مضخة لتفريغ الثدي لتمنح حلمة الثدي فرصة للشفاء ومنع الاحتقان.

وشدد معهد التغذية على تجنب استخدام زيت فيتامين هـ على حلمة الثدي بإفراط، لأن الكميات الكبيرة منه يمكن أن تكون سامَّة للطفل.

ومن الأفضل أن تبدأ الرضاعة الطبيعية فور ولادة الطفل. كما تحتاج الأم إلى الجلوس بوضعية صحيحة يجب أن يكون رأس الطفل وجسمه في خط مستقيم أثناء فترة الرضاعة ، كما يوصى الأطباء أن الرضاعة الطبيعية لمدة 6 أشهر على الأقل، ولا يسمح بتناول الماء أو الأطعمة أو السوائل الأخرى.