مقتل شخص على يد سائق توك توك بسبب الخلاف على مكان التوصيل بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت منطقة المندرة شرق محافظة الإسكندرية، مصرع شخص، علي يد سائق توك توك، بسبب الخلاف على أجرة توصيله فتعدى عليه بالضرب، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بشأن بلاغ الأهالي الإمساك سائق توك توك لتعديه على راكب والتسبب في وفاته بعد أن تعدى عليه بالضرب.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة المنتزه ثان رفقة سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم العثور على جثة المدعو "م.ع.ح" 43 سنة، عامل فى كافتيريا، وأن المتهم يدعى"ر، ع .ح"، سائق توك توك.

وتبين أنه حال قيام المجنى عليه باستيقاف المتهم لتوصيله إلى إحدى الشوارع المتفرعة من شارع المهداوي بمنطقة المندرة، إلا أن المتهم بعد وصوله إلى شارع المهداوي رفض استكمال المشوار وطلب أجرته كاملة ومغادرة المجنى عليه التوك توك فتوقعت.

وحاول المجني عليه إلزام المتهم بتوصيلها إلى المكان المتفق عليه، إلا أن الأخير قام بالتعدي عليه بالضرب حتى سقط المجني عليه متوفيًا وتمكن الأهالى من الإمساك به وتسليمه للشرطة، تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة للتحقيق.