اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 سبتمبر 2023 06:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

مقتل شخص على يد سائق توك توك بسبب الخلاف على مكان التوصيل بالإسكندرية

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 05:25 م
مقتل شخص على يد سائق توك توك بسبب الخلاف على مكان التوصيل بالإسكندرية جثه - أرشيفية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت منطقة المندرة شرق محافظة الإسكندرية، مصرع شخص، علي يد سائق توك توك، بسبب الخلاف على أجرة توصيله فتعدى عليه بالضرب، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بشأن بلاغ الأهالي الإمساك سائق توك توك لتعديه على راكب والتسبب في وفاته بعد أن تعدى عليه بالضرب.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة المنتزه ثان رفقة سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم العثور على جثة المدعو "م.ع.ح" 43 سنة، عامل فى كافتيريا، وأن المتهم يدعى"ر، ع .ح"، سائق توك توك.

وتبين أنه حال قيام المجنى عليه باستيقاف المتهم لتوصيله إلى إحدى الشوارع المتفرعة من شارع المهداوي بمنطقة المندرة، إلا أن المتهم بعد وصوله إلى شارع المهداوي رفض استكمال المشوار وطلب أجرته كاملة ومغادرة المجنى عليه التوك توك فتوقعت.

وحاول المجني عليه إلزام المتهم بتوصيلها إلى المكان المتفق عليه، إلا أن الأخير قام بالتعدي عليه بالضرب حتى سقط المجني عليه متوفيًا وتمكن الأهالى من الإمساك به وتسليمه للشرطة، تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة للتحقيق.

 

 


أخبار الإسكندرية

جريمة قتل

خلاف على التوصيل

المندرة

سائق توك توك

اخبار اليوم



الموضوعات المتعلقة

إقبال ملحوظ على شواطئ الإسكندرية قبل ساعات من بدء العام الدراسى.. درجة الحرارة ترتفع إلى 33 درجة.. توقعات بانكسار الموجة الحارة غدا.. الشواطئ الشرقية الأكثر ازدحاما.. والمحافظ : استقبلنا 5 ملايين مصطاف.. صور

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 05:00 م

الرى: 939 مليون جنيه تكلفة مشروعات الحماية بالمنتزه وقلعة قايتباى وكورنيش الإسكندرية

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 04:32 م

محافظ الإسكندرية يعلن عن انطلاق مسابقة "الإسكندرية تتألق بميادينها"

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 04:16 م

بدء الدراسة بجامعة الإسكندرية الأهلية غدا بجميع الكليات

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 03:56 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة