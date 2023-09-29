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مصر تنتج 16.5 مليون طن أسمنت خلال أول 5 شهور.. و14.9 مليون مبيعات

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 11:00 م
مصر تنتج 16.5 مليون طن أسمنت خلال أول 5 شهور.. و14.9 مليون مبيعات صناعة الأسمنت
كتب هانى الحوتى

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بلغ إجمالي إنتاج الأسمنت في مصر 16.5 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2023 مقابل 18.1 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ إجمالي المبيعات 14.9 مليون طن مقابل مع 17.3 مليون طن خلال فترة المقارنة، وزاد متوسط سعر طن الأسمنت من 1667 جنيهًا في مايو 2022 إلى 2255 جنيهًا للطن في شهر مايو الماضي.
 
وارتفع إجمالي الإنتاج من الأسمنت بمعدل 4.6%، وإجمالي المبيعات بمعدل 13.9% خلال شهر مايو عام 2023 مقارنةً بشهر أبري الماضي، كما ارتفع متوسط أسعار المستهلك بمعدل 0.1% خلال شهر مايو 2023 مقارنةً بشهر أبريل 2023، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
 
ووفقا للموقع الرسمي لشعبة منتجي الأسمنت في مصر، يبلغ إجمالي عدد الشركات العاملة 19 شركة بحجم استثمارات أكثر من 225 مليار جنيه، وتبلغ الطاقة الإنتاجية 82.5 مليون طن في عام 2020، في حين بلغ حجم الاستهلاك 44.9 مليون طن عام 2020 منخفضًا من 48.7 مليون طن عام 2019.
 
وبلغت صادرات مصر من الأسمنت 670 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 465 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو سنوي 44%، وجاءت الدول الأفريقية غانا وساحل العاج والكاميرون في المراكز الثلاثة الأولى على الترتيب.
 
بلغ حجم إنتاج مصر من الأسمنت، 45.8 مليون طن خلال عام 2022، وبلغ إجمالي المبيعات 42.4 مليون طن خلال العام الماضي، وبلغ متوسط أسعار المستهلك بين 1278 جنيها للطن في شهر يناير إلى 2009 جنيها للطن في شهر ديسمبر، بحسب بيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية.

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