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مصر تدين هجومين إرهابيين فى باكستان

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 03:58 م
مصر تدين هجومين إرهابيين فى باكستان انفجار فى باكستان - ارشيفية
كتب أحمد جمعة

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أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم الجمعة 29 سبتمبر الجاري، الهجوم الارهابي الذي وقع يوم الجمعة في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان، والذى أسفر عن مقتل واصابة العديد من الضحايا، وكذلك الانفجار الذي وقع قرب مدينة بيشاور، والذي أدى إلى مقتل عشرات آخرين من الضحايا. 
 
وجددت مصر موقفها الراسخ الرافض لكل اشكال العنف والإرهاب وترويع المواطنين، مؤكدة على تضامنها الكامل مع باكستان في مواجهة تلك الظواهر.
 
وأعربت مصر عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة في هذا المصاب الاليم ولأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء للمصابين.

اخبار مصر

وزاره الخارجيه

اليوم السابع بلس

تفجيرات باكستان

مكافحه الارهاب



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