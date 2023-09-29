مصرع 2 وإصابة 7 فى حادث تصادم سيارتين بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 7 أشخاص آخرين فى حادث تصادم سيارتين بالقرب من مركز سمالوط على الطريق الصحراوى ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بتصادم سيارة نصف نقل بأخرى ملاكي بالطريق الصحراوي بمركز سمالوط شمال المنيا.

وأفادت التحريات الأولية مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين و تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقى العلاج، أن سبب وقوع الحادث بسبب السرعة الذائدة، ما أدى إلى اختلال عجلات القيادة، وتم التحفظ على المركبات تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.