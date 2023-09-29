اليوم السابع
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مد الصرف الصحى للامتدادات العمرانية الجديدة بقرى "حياة كريمة" بسوهاج

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 10:26 ص
مد الصرف الصحى للامتدادات العمرانية الجديدة بقرى "حياة كريمة" بسوهاج جانب من الأعمال
سوهاج عمرو خلف

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بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تنفيذ أعمال مد وتدعيم شبكات انحدار الصرف الصحى للمناطق المحرومة، وذلك بتكليف من رئاسة مجلس الوزراء لمد خدمة مياه الشرب والصرف الصحى لقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة المرحلة الاولى، والتى تتمثل فى الامتدادات العمرانية للكتل السكنية الملاصقة للحيز العمرانى بالقرى المخدومة ..صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وأضاف أن التكلفة الاجمالية لتلك الاعمال 35 مليون جنيه لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الحالة الصحية والبيئية للمناطق المحرومة ووصول الخدمة للمواطنين لتحقيق رضاهم.
 
 وأوضحت المهندسة الشيماء محمد نائب رئيس مجلس الادارة لشئون الحوكمة والترشيد والتخطيط أنه جارى مد شبكات الانحدار بالشوارع المحرومة والتى تقع داخل الكتلة السكنية بمركز طما بقرى أم دومة والحلاقى وسلامون والرياينة المعلق ونزلة عبد الله والحسنة بطول 1.6 كم لتخدم 52 الاف نسمة بتكلفة 5 مليون جنيه وبمركز المراغة مد شبكات انحدار بطول 2 كم بقريتى البطاخ والغريزات بتكلفة 6.5 مليون جنيه لتخدم 45 الف مواطن وبمركز البلينا مد شبكات انحدار بطول 2.9 كم لقرى الغنيمية والسمطا وبنى حميل لتخدم 46 الف نسمة بتكلفة 9.3 مليون جنيه وبمركز جرجا مد شبكات الانحدار للمناطق المحرومة بقرى القرعان وبيت داوود والمحاسنة بطول 3 كم لتخدم 35 الف نسمة بتكلفة أكثر من 14 مليون جنيه.
 
 
 

سوهاج

مياه سوهاج

حياة كريمة

مياه الشرب

الصرف الصحي



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