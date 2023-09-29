العثور على جثمان عامل داخل مزرعة فى الدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية ، على جثة عامل متوفي داخل مزرعة بقرية الترزي التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، وكشفت التحريات الأولية، أن الوفاة نتيجة إصابته بحالة تشنجات تسببت في توقف عضلة القلب، وتم نقله لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس، بالعثور على جثة عامل داخل مزرعة بقرية الترزي دائرة المركز.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين أن المتوفى يدعى محمود. ف.ع.ف.، ويبلغ من العمر 22 عاما، مقيم بقرية الترزي، وبسؤال شقيقه أكد أن المتوفى يعاني من إصابته بحالة تشنجات، وتبين بالفحص والتحريات أنه أصيب بحالة التشنجات في أثناء عمله، ما تسبب في توقف عضلة القلب ووفاته.

تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، والتي أمرت بإنتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة، وعدم وجود شبهة جنائية من عدمه