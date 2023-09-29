محافظ أسيوط يشهد احتفالية حماة الوطن لتوزيع شنط وأدوات مدرسية على الطلاب

أسيوط- فريق المحافظات

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط احتفالية حزب حماة الوطن لتوزيع الأدوات ،والحقائب المدرسية والهدايا على الطلاب والطالبات ببعض الجمعيات الأهلية بالمحافظة والتي نظمتها النائبة صفاء عيادة عضو مجلس النواب وأمين مساعد أمانة المراة المركزية بحزب حماة الوطن بمناسبة العام الدراسي الجديد (2023/ 2024) وذلك بالمرسى السياحي حديقة الفردوس بحي شرق مدينة أسيوط.

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري وترديد الحضور للنشيد الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم للطالب عمر محمد ثابت، ثم كلمة النائبة صفاء عيادة للترحيب بالمحافظ والحضور من الجمعيات الأهلية والطلاب وأولياء الأمور.

وفي كلمته هنأ المحافظ جميع الحضور بمناسبة المولد النبوي الشريف وانتصارات أكتوبر المجيدة والعام الدراسي الجديد مشيدًا بجهود جميع القائمين على تلك المبادرة المجتمعية التي تؤكد مدى أهمية وضرورة تفعيل دور المشاركة المجتمعية جنبًا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية من أجل تحقيق التنمية المنشودة ،والنهوض بالمجتمع .

وأعلن محافظ أسيوط دعمه الكامل لجهود مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب في دعم الأسر الأكثر احتياجًا والأطفال الأيتام في كافة المناسبات والفعاليات وخاصة فعاليات توفير الأدوات والحقائب المدرسية للأطفال بالمجان قبل بداية العام الدراسي للمساهمة في رفع العبء عن كاهل الأسر المصرية.

وأكد اللواء عصام سعد أن الدولة تعمل على توفير أقصى رعاية للمواطنين خاصة الأسر الأولى بالرعاية مشيرًا إلى أن تلك المبادرات تدل على روح التكافل والمودة التي تربط بين المصريين لافتا إلى أن المحافظة بالتنسيق مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية قامت بفتح منافذ ومعارض متنوعة بمختلف المراكز والأحياء لتوفير احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية والزي المدرسي بأسعار مخفضة للمواطنين.

وفي نهاية الاحتفالية تم توزيع الحقائب والأدوات المدرسية على العشرات من الطلاب بمختلف المرحل الدراسية بمعظم قرى مراكز أسيوط وسط فرحة وسعادة من الأطفال الحضور وأولياء الأمور وممثلي الجمعيات الأهلية بمناسبة العام الدراسي الجديد.