اليوم السابع
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ما لا تعرفه عن مشروع تطوير عواصم المحافظات.. إنشاء 500 ألف وحدة سكنية

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 10:55 م
ما لا تعرفه عن مشروع تطوير عواصم المحافظات.. إنشاء 500 ألف وحدة سكنية وحدات سكنية - أرشيفية
كتب أحمد حسن

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تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى يهدف إلى معالجة مشكلات العمران الحالي من خلال توفير رصيد سكني للفئات الأقل دخلًا، وذلك لإتاحة الفرصة لتنفيذ مشروعات التنمية العمرانية في العمران القائم بالمناطق مرتفعة الكثافة. 
 
وتضمن هذا المشروع إنشاء 500 ألف وحدة سكنية تناسب مختلف شرائح المصريين ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتم البدء في تنفيذ 32 موقفا في 13 محافظة بإجمالي 112.4 ألف وحدة سكنية. 
 
وامتدت خطة الحكومة لتطوير القاهرة التاريخية، حيث لم يكن الاهتمام بالتنمية العمرانية أو إصلاح عمليات الإهمال والتدهور الناتج عن البناء العشوائي فقط، بل أيضًا الحفاظ على التراث المعماري والحضاري الذي تزخر به مختلف المحافظات. 
 
وتبنت الدولة مشروع تطوير القاهرة الخديوية والقاهرة التاريخية، وأضرحة آل البيت للحفاظ على هوية مصر وتاريخها الثري والمتنوع. 
 
والهدف من تطوير القاهرة التاريخية هو تحويلها إلى "متحف مفتوح" للمصريين والعالم أجمع، كشاهد على كافة الحقب التاريخية التي مرت بها مصر، وحفظ التراث والهوية المصرية للأجيال الحالية والقادمة.

وزاره الاسكان

المدن الجديده

الجمهوريه الجديده

مشروعات الاسكان

تطوير عواصم المحافظات



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